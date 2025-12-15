Рейтинг@Mail.ru
16:46 15.12.2025 (обновлено: 16:52 15.12.2025)
Болельщики выбрали лучшего футболиста "Спартака" в ноябре-декабре
Аргентинский полузащитник Пабло Солари признан лучшим футболистом московского "Спартака" в ноябре-декабре, сообщается в Telegram-канале "красно-белых". РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Болельщики выбрали лучшего футболиста "Спартака" в ноябре-декабре

Солари признали лучшим футболистом "Спартака" в ноябре-декабре

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПабло Солари
Пабло Солари. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Аргентинский полузащитник Пабло Солари признан лучшим футболистом московского "Спартака" в ноябре-декабре, сообщается в Telegram-канале "красно-белых".
Солари набрал 49% голосов болельщиков и впервые в карьере получил награду лучшему игроку "Спартака".
В шести последних матчах на счету 24-летнего футболиста три гола и две передачи.
Эпизод матча Локомотив - Спартак - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Спартак" полностью рассчитался со Станковичем
Вчера, 10:11
 
ФутболПабло СолариСпартак МоскваСпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
