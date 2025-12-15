https://ria.ru/20251215/futbol-2062179027.html
Болельщики выбрали лучшего футболиста "Спартака" в ноябре-декабре
Болельщики выбрали лучшего футболиста "Спартака" в ноябре-декабре - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Болельщики выбрали лучшего футболиста "Спартака" в ноябре-декабре
Аргентинский полузащитник Пабло Солари признан лучшим футболистом московского "Спартака" в ноябре-декабре, сообщается в Telegram-канале "красно-белых". РИА Новости Спорт, 15.12.2025
