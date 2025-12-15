Рейтинг@Mail.ru
Борзаковский не исключает выступления российских легкоатлетов на ОИ-2028 - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
11:36 15.12.2025
Борзаковский не исключает выступления российских легкоатлетов на ОИ-2028
Борзаковский не исключает выступления российских легкоатлетов на ОИ-2028
спорт
юрий борзаковский
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
всемирная легкоатлетическая ассоциация (world athletics)
легкая атлетика
спорт, юрий борзаковский, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла), всемирная легкоатлетическая ассоциация (world athletics), легкая атлетика
Спорт, Юрий Борзаковский, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics), Легкая атлетика
Борзаковский не исключает выступления российских легкоатлетов на ОИ-2028

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЮрий Борзаковский
Юрий Борзаковский. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский заявил РИА Новости, что не исключает выступления российских легкоатлетов на Олимпийских играх 2028 года с флагом и гимном.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.
"Не исключаю такого варианта (что на Олимпиаде-2028 российские легкоатлеты смогут выступить). Возможно, даже с флагом и гимном", - сказал Борзаковский.
Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.
Спорт Юрий Борзаковский Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) Легкая атлетика
 
