Борзаковский не исключает выступления российских легкоатлетов на ОИ-2028

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский заявил РИА Новости, что не исключает выступления российских легкоатлетов на Олимпийских играх 2028 года с флагом и гимном.