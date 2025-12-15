Рейтинг@Mail.ru
Демин рассказал о своем отношении к критике тренера
Баскетбол
 
11:50 15.12.2025 (обновлено: 13:32 15.12.2025)
Демин рассказал о своем отношении к критике тренера
Демин рассказал о своем отношении к критике тренера
Российский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин заявил, что старается играть лучше с каждым матчем и не... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
/20251214/nba-2061938639.html
Демин заявил, что старается учиться на критике тренера

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин заявил, что старается играть лучше с каждым матчем и не зацикливаться на неудачных выступлениях.
В понедельник "Бруклин" одержал разгромную победу над "Милуоки Бакс" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 127:82. Демин стал вторым по результативности игроком встречи, в его активе 17 очков, по три подбора и передачи, два перехвата и один блокшот за почти 26 минут на площадке. Ранее тренер "Бруклина" Жорди Фернандес раскритиковал россиянина, заявив, что тому стоит улучшить качество выступлений, иначе его игровое время сократится.
«
"Все это часть процесса. Конечно, я хочу играть все лучше с каждой игрой, но иногда бывают такие дни, когда это не получается. Я должен смотреть записи своих действий на видео, разбирать, что сделал не так, и что я могу изменить. Разговаривать с тренерами и командой, учиться на этом и переходить к следующей игре. Если честно, матчей много, и я даже еще не завершил целиком сезон. Я правда учусь преодолевать сложные игры и переходить к следующим", - рассказал Демин на пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале клуба.
Также защитник ответил на вопрос о более агрессивной игре со средней дистанции.
«
"Думаю, именно этого от меня и ждут тренеры. Это то, чего я сам ищу. Я должен стараться показывать такой уровень игры в каждом матче", - сказал россиянин.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 23 матча, в среднем набирая 8,5 очков, делая 3,5 передачи и совершая 3,2 подбора.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Сан-Антонио" сыграет с "Нью-Йорком" в финале Кубка НБА
14 декабря, 11:26
 
БаскетболСпортЕгор ДеминБруклин НетсНБА
 
