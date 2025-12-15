Шестнадцать польских болельщиков заподозрили в хулиганстве в Армении

ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Шестнадцать польских болельщиков стали в Армении фигурантами уголовного дела по статье о хулиганстве, сообщили понедельник в армянском Следственном комитете.

"В рамках уголовного производства, инициированного по факту драки, произошедшей 12 декабря у одного из ресторанов Еревана с участием граждан Польши, в отношении 16 лиц возбуждено публичное уголовное преследование", - цитирует заявление СК общественное телевидение Армении.

Отмечается, что в отношении семи лиц в качестве меры пресечения применена подписка о невыезде, девять человек объявлены в розыск. "По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Применение физического воздействия, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.