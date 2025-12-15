https://ria.ru/20251215/delo-2062141049.html
Шестнадцать польских болельщиков заподозрили в хулиганстве в Армении
Шестнадцать польских болельщиков заподозрили в хулиганстве в Армении - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Шестнадцать польских болельщиков заподозрили в хулиганстве в Армении
Шестнадцать польских болельщиков стали в Армении фигурантами уголовного дела по статье о хулиганстве, сообщили понедельник в армянском Следственном комитете.
ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Шестнадцать польских болельщиков стали в Армении фигурантами уголовного дела по статье о хулиганстве, сообщили понедельник в армянском Следственном комитете.
Ранее в МВД Армении
сообщили РИА Новости, что после состоявшегося в Ереване
футбольного матча между местным клубом "Ноа" и польской "Легией
" в полицейские отделения были доставлены 17 граждан Польши
.
В пресс-службе СК
уточнили, что после задержания 17 граждан Польши уголовное возбуждено не было, но после этого в Ереване были совершены новые хулиганские действия также с участием польских граждан.
«
"В рамках уголовного производства, инициированного по факту драки, произошедшей 12 декабря у одного из ресторанов Еревана с участием граждан Польши, в отношении 16 лиц возбуждено публичное уголовное преследование", - цитирует заявление СК общественное телевидение Армении.
Отмечается, что в отношении семи лиц в качестве меры пресечения применена подписка о невыезде, девять человек объявлены в розыск. "По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Применение физического воздействия, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.