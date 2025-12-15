Рейтинг@Mail.ru
Шестнадцать польских болельщиков заподозрили в хулиганстве в Армении - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:36 15.12.2025 (обновлено: 14:49 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/delo-2062141049.html
Шестнадцать польских болельщиков заподозрили в хулиганстве в Армении
Шестнадцать польских болельщиков заподозрили в хулиганстве в Армении - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Шестнадцать польских болельщиков заподозрили в хулиганстве в Армении
Шестнадцать польских болельщиков стали в Армении фигурантами уголовного дела по статье о хулиганстве, сообщили понедельник в армянском Следственном комитете. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T14:36:00+03:00
2025-12-15T14:49:00+03:00
футбол
армения
ереван
легия
лига конференций
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
/20251212/bilety-2061582775.html
армения
ереван
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
армения, ереван, легия, лига конференций, спорт, вокруг спорта
Футбол, Армения, Ереван, Легия, Лига конференций, Спорт, Вокруг спорта
Шестнадцать польских болельщиков заподозрили в хулиганстве в Армении

Шестнадцать польских болельщиков проходят в Армении по делу о хулиганстве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Шестнадцать польских болельщиков стали в Армении фигурантами уголовного дела по статье о хулиганстве, сообщили понедельник в армянском Следственном комитете.
Ранее в МВД Армении сообщили РИА Новости, что после состоявшегося в Ереване футбольного матча между местным клубом "Ноа" и польской "Легией" в полицейские отделения были доставлены 17 граждан Польши.
В пресс-службе СК уточнили, что после задержания 17 граждан Польши уголовное возбуждено не было, но после этого в Ереване были совершены новые хулиганские действия также с участием польских граждан.
«
"В рамках уголовного производства, инициированного по факту драки, произошедшей 12 декабря у одного из ресторанов Еревана с участием граждан Польши, в отношении 16 лиц возбуждено публичное уголовное преследование", - цитирует заявление СК общественное телевидение Армении.
Отмечается, что в отношении семи лиц в качестве меры пресечения применена подписка о невыезде, девять человек объявлены в розыск. "По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Применение физического воздействия, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Болельщики назвали грабительскими цены на билеты чемпионата мира 2026 года
12 декабря, 09:33
 
ФутболАрменияЕреванЛегияЛига конференцийСпортВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала