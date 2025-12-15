Российский форвард "Юты" набрал первое очко в НХЛ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Юта Маммот" одержала волевую победу над "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Юта" (35 очков) идет на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Питтсбург" (37) проиграл пятую игру кряду и располагается на пятом месте в Столичном дивизионе.