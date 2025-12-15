Рейтинг@Mail.ru
Российский форвард "Юты" набрал первое очко в НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:57 15.12.2025 (обновлено: 08:57 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/but-2062019559.html
Российский форвард "Юты" набрал первое очко в НХЛ
Российский форвард "Юты" набрал первое очко в НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Российский форвард "Юты" набрал первое очко в НХЛ
"Юта Маммот" одержала волевую победу над "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T01:57:00+03:00
2025-12-15T08:57:00+03:00
хоккей
спорт
брайан раст
михаил сергачев
евгений малкин
юта маммот
питтсбург пингвинз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059674870_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bb3457caac40b7dbc24e4b869fbebc01.jpg
/20251214/marshan-2061948907.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059674870_162:0:1983:1366_1920x0_80_0_0_f7dac5ce6f3942e96ceae5f02abfeb52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, брайан раст, михаил сергачев, евгений малкин, юта маммот, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Брайан Раст, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Юта Маммот, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Российский форвард "Юты" набрал первое очко в НХЛ

Первое очко Бута в карьере помогло "Юте" одержать победу над "Питтсбургом"

© Фото : x.com/utahmammothХоккеист "Юта Маммот" Даниил Бут
Хоккеист Юта Маммот Даниил Бут - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : x.com/utahmammoth
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Юта Маммот" одержала волевую победу над "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась в овертайме со счетом 5:4 (0:2, 0:1, 4:1, 1:0) в пользу гостей. В составе "Пингвинз" голы забили Джастин Бразо (1-я и 55-я минуты), Брайан Раст (16) и Бенжамин Киндел (26). У "Юты" шайбы забросили Нейт Шмидт (42), Майкл Каркон (42, 48), Шон Дурзи (46) и Дилан Гюнтер (61).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 декабря 2025 • начало в 23:00
Закончен в OT
Питтсбург
4 : 5
Юта
00:48 • Justin Brazeau
(Benjamin Kindel, Rutger McGroarty)
15:21 • Брайан Раст
(Рикард Ракелл)
25:40 • Benjamin Kindel
(Райан Ши, Кристфер Летанг)
54:06 • Justin Brazeau
(Эрик Карлссон, Benjamin Kindel)
41:07 • Нэйт Шмидт
(Ник Шмальц, Джон-Ясон Петерка)
41:22 • Майкл Карконе
45:35 • Шон Дурци
(Кайлер Ямамото, Михаил Сергачев)
47:06 • Майкл Карконе
(Барретт Хэйтон, Даниил Бут)
60:42 • Дилан Гюнтер
(Джон Марино)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Его одноклубник Даниил Бут также сделал ассист, 20-летний форвард набрал первое очко в НХЛ в своем седьмом матче в карьере.
Российский вратарь "Питтсбурга" Сергей Мурашов в своем пятом матче НХЛ в карьере отразил 32 из 37 бросков. Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин пропустил пятый матч подряд из-за травмы.
Днем ранее "Питтсбург" вел в матче против "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 5:1, но в итоге уступил в овертайме - 5:6.
"Юта" (35 очков) идет на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Питтсбург" (37) проиграл пятую игру кряду и располагается на пятом месте в Столичном дивизионе.
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Маршан назвал Бобровского лучшим вратарем НХЛ
14 декабря, 12:37
 
ХоккейСпортБрайан РастМихаил СергачевЕвгений МалкинЮта МаммотПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала