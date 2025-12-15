Российский форвард "Юты" набрал первое очко в НХЛ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Юта Маммот" одержала волевую победу над "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась в овертайме со счетом 5:4 (0:2, 0:1, 4:1, 1:0) в пользу гостей. В составе "Пингвинз" голы забили Джастин Бразо (1-я и 55-я минуты), Брайан Раст (16) и Бенжамин Киндел (26). У "Юты" шайбы забросили Нейт Шмидт (42), Майкл Каркон (42, 48), Шон Дурзи (46) и Дилан Гюнтер (61).
14 декабря 2025 • начало в 23:00
Закончен в OT
00:48 • Justin Brazeau
(Benjamin Kindel, Rutger McGroarty)
15:21 • Брайан Раст
25:40 • Benjamin Kindel
54:06 • Justin Brazeau
(Эрик Карлссон, Benjamin Kindel)
41:07 • Нэйт Шмидт
41:22 • Майкл Карконе
45:35 • Шон Дурци
47:06 • Майкл Карконе
(Барретт Хэйтон, Даниил Бут)
60:42 • Дилан Гюнтер
Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу. Его одноклубник Даниил Бут также сделал ассист, 20-летний форвард набрал первое очко в НХЛ в своем седьмом матче в карьере.
Российский вратарь "Питтсбурга" Сергей Мурашов в своем пятом матче НХЛ в карьере отразил 32 из 37 бросков. Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин пропустил пятый матч подряд из-за травмы.
Днем ранее "Питтсбург" вел в матче против "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 5:1, но в итоге уступил в овертайме - 5:6.
"Юта" (35 очков) идет на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Питтсбург" (37) проиграл пятую игру кряду и располагается на пятом месте в Столичном дивизионе.
