Нойер снова травмировался
Нойер снова травмировался
Нойер снова травмировался
Вратарю мюнхенской "Баварии" Мануэлю Нойеру диагностировали разрыв мышцы правого бедра, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
футбол
спорт
мануэль нойер
бавария
бундеслига
Нойер снова травмировался
Вратарю "Баварии" Нойеру диагностировали разрыв мышцы правого бедра