Нойер снова травмировался - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
13:37 15.12.2025 (обновлено: 16:38 15.12.2025)
Нойер снова травмировался
Нойер снова травмировался
Вратарю мюнхенской "Баварии" Мануэлю Нойеру диагностировали разрыв мышцы правого бедра, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Нойер снова травмировался

Вратарю "Баварии" Нойеру диагностировали разрыв мышцы правого бедра

© Соцсети вратаряМануэль Нойер
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Соцсети вратаря
Мануэль Нойер. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вратарю мюнхенской "Баварии" Мануэлю Нойеру диагностировали разрыв мышцы правого бедра, сообщается на сайте футбольного клуба.
Капитан мюнхенцев получил травму в воскресенье в матче чемпионата Германии по футболу против "Майнца" (2:2). Сроки восстановления футболиста не уточняются.
Нойеру 39 лет. Он выступает за "Баварию" с 2011 года. В составе мюнхенской команды вратарь стал 12-кратным чемпионом Бундеслиги, два раза - победителем Лиги чемпионов, выиграл пять Кубков и восемь Суперкубков Германии, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.
