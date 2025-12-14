Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (2-я минута), Джек Друри (12), Виктор Олофссон (30) и российский нападающий Валерий Ничушкин (57). У "Нэшвилла" отличились Джонатан Маршессо (13) и Тайсон Джост (59), которому ассистировал российский форвард Федор Свечков.
14 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
01:26 • Натан Маккиннон
11:47 • Джек Дрери
(Кэйл Макар, Самуэль Жирар)
29:57 • Виктор Олофссон
(Самуэль Жирар, Сэм Малински)
56:26 • Валерий Ничушкин
12:37 • Джонатан Марчессо
58:57 • Тайсон Джост
(Федор Свечков)
Ничушкин забросил восьмую шайбу в сезоне, всего игрок набрал 16 очков (8 голов + 8 передач). Свечков отметился седьмым ассистом в сезоне, в его активе 8 (1+7) очков.
"Колорадо", набрав 53 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Центрального дивизиона, где "Нэшвилл" с 28 баллами занимает последнюю, восьмую строчку.
В следующем матче "Колорадо" 16 декабря на выезде сыграет с "Сиэтл Кракен", а "Нэшвилл" 15 декабря в гостях встретится с "Сент-Луис Блюз".