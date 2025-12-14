Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ничушкин забросил восьмую шайбу в сезоне, всего игрок набрал 16 очков (8 голов + 8 передач). Свечков отметился седьмым ассистом в сезоне, в его активе 8 (1+7) очков.