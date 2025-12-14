Рейтинг@Mail.ru
Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 14.12.2025 (обновлено: 12:03 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/nkhl-2061921539.html
Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ
Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ
"Колорадо Эвеланш" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T08:33:00+03:00
2025-12-14T12:03:00+03:00
спорт
денвер
федор свечков
валерий ничушкин
колорадо эвеланш
нэшвилл предаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
виктор олофссон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860801484_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7f9d8e56f3621cf9665a1662d10cdf33.jpg
/20251214/khokkey-2061920062.html
денвер
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860801484_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_60cd9d34a12b305cebf45a7f1c6c41db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, денвер, федор свечков, валерий ничушкин, колорадо эвеланш, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл), виктор олофссон, джонатан маршессо
Спорт, Денвер, Федор Свечков, Валерий Ничушкин, Колорадо Эвеланш, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Виктор Олофссон, Джонатан Маршессо
Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

"Колорадо" со счетом 4:2 обыграл "Нэшвилл" в матче НХЛ

© Фото : Пресс-служба НХЛХоккеист "Колорадо Эвеланж" Валерий Ничушкин
Хоккеист Колорадо Эвеланж Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Пресс-служба НХЛ
Хоккеист "Колорадо Эвеланж" Валерий Ничушкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (2-я минута), Джек Друри (12), Виктор Олофссон (30) и российский нападающий Валерий Ничушкин (57). У "Нэшвилла" отличились Джонатан Маршессо (13) и Тайсон Джост (59), которому ассистировал российский форвард Федор Свечков.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
Колорадо
4 : 2
Нэшвилл
01:26 • Натан Маккиннон
(Брент Бернс)
11:47 • Джек Дрери
(Кэйл Макар, Самуэль Жирар)
29:57 • Виктор Олофссон
(Самуэль Жирар, Сэм Малински)
56:26 • Валерий Ничушкин
(Натан Маккиннон)
12:37 • Джонатан Марчессо
(Райан О'Райлли, Филип Форсберг)
58:57 • Тайсон Джост
(Федор Свечков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ничушкин забросил восьмую шайбу в сезоне, всего игрок набрал 16 очков (8 голов + 8 передач). Свечков отметился седьмым ассистом в сезоне, в его активе 8 (1+7) очков.
"Колорадо", набрав 53 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Центрального дивизиона, где "Нэшвилл" с 28 баллами занимает последнюю, восьмую строчку.
В следующем матче "Колорадо" 16 декабря на выезде сыграет с "Сиэтл Кракен", а "Нэшвилл" 15 декабря в гостях встретится с "Сент-Луис Блюз".
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Флорида" благодаря шатауту Бобровского обыграла "Даллас" в НХЛ
Вчера, 07:56
 
СпортДенверФедор СвечковВалерий НичушкинКолорадо ЭвеланшНэшвилл ПредаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Виктор ОлофссонДжонатан Маршессо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала