Рейтинг@Mail.ru
Овечкин превзошел Ягра по очкам, набранным в большинстве в матчах НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:52 14.12.2025 (обновлено: 06:56 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/khokkey-2061913586.html
Овечкин превзошел Ягра по очкам, набранным в большинстве в матчах НХЛ
Овечкин превзошел Ягра по очкам, набранным в большинстве в матчах НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Овечкин превзошел Ягра по очкам, набранным в большинстве в матчах НХЛ
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое десятое место в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T05:52:00+03:00
2025-12-14T06:56:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
яромир ягр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061907649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d262e8025d307439870a6e09483ccd25.jpg
/20251214/khokkey-2061912836.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061907649_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_018a8aad505c87253c10c3b8210af877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин, яромир ягр
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Яромир Ягр
Овечкин превзошел Ягра по очкам, набранным в большинстве в матчах НХЛ

Овечкин обошел Ягра по очкам, набранным при игре в большинстве в чемпионатах НХЛ

© Getty Images / Cameron BartlettАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Getty Images / Cameron Bartlett
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое десятое место в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди лучших бомбардиров при игре в большинстве.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Виннипег
5 : 1
Вашингтон
09:13 • Логан Стэнли
(Джош Моррисси, Марк Шайфеле)
18:43 • Морган Баррон
(Адам Лаури, Алекс Иафалло)
23:39 • Алекс Иафалло
(Адам Лаури)
39:53 • Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
51:55 • Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Марк Шайфеле)
56:32 • Якоб Чичрун
(Джон Карлсон, Александр Овечкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" гостит у "Виннипег Джетс" в рамках матча регулярного первенства. Овечкин отметился голевой передачей на 57-й минуте в эпизоде с голом Джейкоба Чикрана, реализовавшего большинство. Российский форвард "Кэпиталз" благодаря этой передаче достиг отметки в 611 очков (328 голов и 283 передачи) при игре в формате большинства в "регулярках" лиги.
Овечкин обошел Яромира Ягра и занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ в большинстве. Рекордсменом лиги по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (890 очков).
Нападающий Эдмонтон Ойлерз Василий Подколзин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Дубль Подколзина принес "Эдмонтону" победу над "Торонто"
05:45
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр ОвечкинЯромир Ягр
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала