Овечкин превзошел Ягра по очкам, набранным в большинстве в матчах НХЛ
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое десятое место в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T05:52:00+03:00
2025-12-14T05:52:00+03:00
2025-12-14T06:56:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
яромир ягр
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин, яромир ягр
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Яромир Ягр
