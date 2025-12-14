Овечкин превзошел Ягра по очкам, набранным в большинстве в матчах НХЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое десятое место в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди лучших бомбардиров при игре в большинстве.

"Вашингтон" гостит у "Виннипег Джетс" в рамках матча регулярного первенства. Овечкин отметился голевой передачей на 57-й минуте в эпизоде с голом Джейкоба Чикрана, реализовавшего большинство. Российский форвард "Кэпиталз" благодаря этой передаче достиг отметки в 611 очков (328 голов и 283 передачи) при игре в формате большинства в "регулярках" лиги.