Сафонов остается первым номером "ПСЖ", считают в российской сборной

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов на сегодняшний день является первым номером столичного клуба.
"ПСЖ" 13 декабря на выезде обыграл "Мец" (3:2) в матче 16-го тура чемпионата Франции. Соперник нанес пять ударов по воротам Сафонова, три из которых он отразил. Для российского вратаря эта игра стала третьей подряд в стартовом составе парижан. В двух предыдущих - против "Ренна" и "Атлетика" из Бильбао - он сыграл на ноль.
13 декабря 2025 • начало в 21:00
Завершен
42’ • Джесси Деминге
81’ • Георгий Цитаишвили
(Готье Эн)
31’ • Гонсалу Рамуш
39’ • Quentin Ndjantou
(Ibrahim Mbaye)
63’ • Дезире Дуэ
(Ibrahim Mbaye)
"Наверное, вопрос лучше задать тренерам "ПСЖ", - сказал Кафанов, оценивая перспективы Матвея Сафонова сыграть в четвертом матче подряд. - В любом случае, он не дал поводов усомниться в том, что на сегодняшний день он номер один".
Следующий матч "ПСЖ" проведет 17 декабря. В этот день парижане сыграют в финале Межконтинентального кубка с бразильским "Фламенго".