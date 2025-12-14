Сафонов остается первым номером "ПСЖ", считают в российской сборной

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов на сегодняшний день является первым номером столичного клуба.

"Наверное, вопрос лучше задать тренерам "ПСЖ", - сказал Кафанов, оценивая перспективы Матвея Сафонова сыграть в четвертом матче подряд. - В любом случае, он не дал поводов усомниться в том, что на сегодняшний день он номер один".