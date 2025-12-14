Рейтинг@Mail.ru
Сафонов остается первым номером "ПСЖ", считают в российской сборной
14.12.2025
Футбол
 
10:23 14.12.2025
Сафонов остается первым номером "ПСЖ", считают в российской сборной
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов на сегодняшний день... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
/20251213/safonov-2061893626.html
спорт, россия, франция, бильбао, виталий кафанов, чемпионат франции по футболу (лига 1), матвей сафонов, мец, ренн, фламенго
Сафонов остается первым номером "ПСЖ", считают в российской сборной

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов на сегодняшний день является первым номером столичного клуба.
"ПСЖ" 13 декабря на выезде обыграл "Мец" (3:2) в матче 16-го тура чемпионата Франции. Соперник нанес пять ударов по воротам Сафонова, три из которых он отразил. Для российского вратаря эта игра стала третьей подряд в стартовом составе парижан. В двух предыдущих - против "Ренна" и "Атлетика" из Бильбао - он сыграл на ноль.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
13 декабря 2025 • начало в 21:00
Завершен
Мец
2 : 3
ПСЖ
42‎’‎ • Джесси Деминге
81‎’‎ • Георгий Цитаишвили
(Готье Эн)
31‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Ли Кан Ин)
39‎’‎ • Quentin Ndjantou
(Ibrahim Mbaye)
63‎’‎ • Дезире Дуэ
(Ibrahim Mbaye)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Наверное, вопрос лучше задать тренерам "ПСЖ", - сказал Кафанов, оценивая перспективы Матвея Сафонова сыграть в четвертом матче подряд. - В любом случае, он не дал поводов усомниться в том, что на сегодняшний день он номер один".
Следующий матч "ПСЖ" проведет 17 декабря. В этот день парижане сыграют в финале Межконтинентального кубка с бразильским "Фламенго".
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"ПСЖ" Сафонова с трудом одолел аутсайдера. Матвея снова усадят на лавку?
13 декабря, 23:20
 
Футбол
 
