"Увидел пророческий сон". Мистическая смерть гения советского спорта

Он был одним из первых спортсменов, который принес СССР медали в горнолыжном спорте, а главный соперник буквально носил его на руках. Однако в 24 года чемпион попал в страшную аварию на подаренной спонсорами машине. О мистической смерти Александра Жирова — в материале РИА Новости Спорт.

"Еле едет — и лучший результат!"

Жиров родился в небольшом подмосковном поселке Деденево в сентябре 1958 года. Необычным для российской средней полосы видом спорта он заинтересовался в соседней деревне Шуколово — там были хоть какие-то условия для тренировок горнолыжников. Начинал парень у тренера Валентина Широкова, а к 15 годам он попал в ЦСКА к Виктору Тальянову.

« "Никогда не забуду его первый спуск на лыжах, — вспоминал позже Тальянов. — На сборе в Кировске устроили прикидку в слаломе. Стою внизу с секундомером. Покатил Жиров. Не очень торопится, думаю. Финиширует. Смотрю на секундомер и поражаюсь: результат-то лучший! И такая история повторялась неоднократно. На трассе он не делал лишних движений, оттого и создавалось обманчивое впечатление, будто еле-еле едет".

Вскоре внимание на Жирова обратил лидер сборной СССР Леонид Тягачев. Он решил, что парня нужно готовить к Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде и, получив тренерскую лицензию, занялся его подготовкой.

Жирова особенно натаскивали на гигантский слалом, но на Играх он сумел показать лишь девятое время. Через несколько дней в слаломе Александр бодро начал, подарив команде надежды на медаль, но сошел с дистанции. В итоге, из США советские горнолыжники вернулись без наград.

Легенда слалома носил его на руках

Однако для Жирова главным стартом в карьере оказалась не Олимпиада. На Кубке мира после игр в США советский спортсмен стал регулярно показывать хорошие результаты, кое-где даже вплотную подбирался к легендарному шведу Ингемару Стенмарку, считавшемуся непобедимым. Например, на этапе Кубка мира в Италии, где Жиров занял второе место и принес советским горнолыжникам первый подиум в истории.

Теперь нужно было целиться в первую победу. За нее, кстати, обещали хороший приз — новенькую Volvo.

И победы пришли! В марте 1981 года произошло то, что зарубежная пресса позже назовет "24 дня русского чуда". Все началось с сенсационной победы партнера Жирова по команде Валерия Цыганова — он стал первым в скоростном спуске в США. Девять дней спустя Жиров победил в гигантском слаломе в Швейцарии, на следующем этапе в Болгарии он взял золото в той же дисциплине, а также в обычном слаломе. А завершилась череда побед в Швейцарии, где Александр снова первенствовал в гиганте.

Чуду от советского горнолыжника радовался даже битый им Стенмарк. Тягачев рассказывал, что после того, как Жиров опередил его в слаломе на полторы секунды, швед от радости за коллегу буквально взял его на руки и душевно поздравил.

Успехи на склонах принесли тот самый "Вольво" именно Жирову, хотя первым победителем был Цыганов. Валерия, конечно, тоже наградили.

« "Была договоренность: кто первым из нас выиграет этап Кубка мира, получит от "Россиньоля" машину, — рассказывал Цыганов. — Новую модель "Вольво". По идее, она должна была достаться мне после успеха в Аспене. Но в тот же месяц четыре следующих этапа выиграл Жиров, и моя единственная победа на фоне Сашиных четырех, да еще и третьего места в общем зачете Кубка мира, конечно, померкла. Поэтому "Вольво" получил Жиров, а мне вручили музыкальный центр. Настаивать на машине было неудобно".

Странный сон перед страшной аварией

Тот триумфальный сезон так и остался для Жирова лучшим в карьере. В следующем советские лыжники сменили экипировку. Жирову она не подходила — особенно спортсмен жаловался на ботинки. Результаты поползли вниз. Сезон-1982/83 сборная СССР, включая Жирова, и вовсе вынуждена была пропустить.

В апреле 1983 года Жирова за спортивные достижения представили к награде "Знак Почета". Спортсмен тогда отдыхал в родном Деденево, где он к тому времени уже был местным героем. Тренеры рассказывали, что на малой родине он сбрасывал с плеч груз ответственности. Не обходилось и без алкоголя.

« "Пока он находился в команде, тренировался, выступал, все было в порядке, — вспоминал Тальянов. — Стоило ему приехать домой, как начинались срывы. Деревня есть деревня. Нравы там простые. Без бутылки на столе разговора не бывает".

При всем этом, Жиров держал в голове будущий сезон. После того, как он узнал, что ему полагается государственная награда, Александр пообещал матери, что "начнет вкалывать", как только его получит.

« "По большому счету он был загадочным человеком. В первый год работы мог в день сказать только одно слово. А мог вообще ничего не говорить. Весь в себе. Такая деревенская диковатость в нем была. Но спортсмен феноменальный. Не он был в горных лыжах, а горные лыжи в нем", — говорил Тальянов.

Все изменила трагедия, которая произошла около месяца спустя. 18 мая 1983 года Жиров катался в том самом призовом "Вольво" с друзьями. Около деревни Шуколово, где Александр начинал свой пусть в спорте, машина не удержалась на трассе и рухнула в овраг. Трое, в том числе Жиров, погибли на месте. Из компании выжил лишь один человек — после аварии он оказался в глубокой коме и лишился памяти. ДТП он не помнил, а следователи не смогли узнать, кто находился за рулем в тот момент.

Известно было, что Жиров иногда любил полихачить. Съезжая на машине со спуска, он мог выдернуть ключ зажигания и ехать на автомобиле с выключенным мотором. На "Вольво" такой трюк проделать было невозможно — при вытаскивании ключа блокировался руль.

В гибели 24-летнего чемпиона есть и мистический след. Известно, что незадолго до трагедии Жиров рассказывал супруге тренера Тягачева о том, что ему приснилась горнолыжница Елена Панченко.

В 1978 году советские горнолыжники проводили совместные сборы с австрийцами в Вене. После пресс-конференции советская делегация уезжала на автобусе — вошедшая Панченко села рядом с переводчицей, хотя изначально это место было занято другим лыжником. Во время поездки в автобус врезался трамвай. Большинство пассажиров отделалось синяками, но было и две жертвы — та самая переводчица и 17-летняя Панченко.

Позже выяснилось, что Панченко была влюблена в Жирова. Они общались на сборах и тренировках, но о чувствах юной девушки Александр не знал. А Панченко писала ему любовные письма, которые то ли не успела, то ли постеснялась отправить.