"Увидел пророческий сон". Мистическая смерть гения советского спорта - 13.12.2025
11:00 13.12.2025
"Увидел пророческий сон". Мистическая смерть гения советского спорта
"Увидел пророческий сон". Мистическая смерть гения советского спорта
Он был одним из первых спортсменов, который принес СССР медали в горнолыжном спорте, а главный соперник буквально носил его на руках. Однако в 24 года чемпион... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
горнолыжный спорт
леонид тягачев
валерий цыганов
вокруг спорта
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
2025
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
горнолыжный спорт, леонид тягачев, валерий цыганов
Горнолыжный спорт, Леонид Тягачев, Валерий Цыганов

"Увидел пророческий сон". Мистическая смерть гения советского спорта

Александр Жиров - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Он был одним из первых спортсменов, который принес СССР медали в горнолыжном спорте, а главный соперник буквально носил его на руках. Однако в 24 года чемпион попал в страшную аварию на подаренной спонсорами машине. О мистической смерти Александра Жирова — в материале РИА Новости Спорт.

"Еле едет — и лучший результат!"

Жиров родился в небольшом подмосковном поселке Деденево в сентябре 1958 года. Необычным для российской средней полосы видом спорта он заинтересовался в соседней деревне Шуколово — там были хоть какие-то условия для тренировок горнолыжников. Начинал парень у тренера Валентина Широкова, а к 15 годам он попал в ЦСКА к Виктору Тальянову.
«
"Никогда не забуду его первый спуск на лыжах, — вспоминал позже Тальянов. — На сборе в Кировске устроили прикидку в слаломе. Стою внизу с секундомером. Покатил Жиров. Не очень торопится, думаю. Финиширует. Смотрю на секундомер и поражаюсь: результат-то лучший! И такая история повторялась неоднократно. На трассе он не делал лишних движений, оттого и создавалось обманчивое впечатление, будто еле-еле едет".
Александр Жиров - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Александр Жиров
Вскоре внимание на Жирова обратил лидер сборной СССР Леонид Тягачев. Он решил, что парня нужно готовить к Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде и, получив тренерскую лицензию, занялся его подготовкой.
Жирова особенно натаскивали на гигантский слалом, но на Играх он сумел показать лишь девятое время. Через несколько дней в слаломе Александр бодро начал, подарив команде надежды на медаль, но сошел с дистанции. В итоге, из США советские горнолыжники вернулись без наград.
Легенда слалома носил его на руках

Однако для Жирова главным стартом в карьере оказалась не Олимпиада. На Кубке мира после игр в США советский спортсмен стал регулярно показывать хорошие результаты, кое-где даже вплотную подбирался к легендарному шведу Ингемару Стенмарку, считавшемуся непобедимым. Например, на этапе Кубка мира в Италии, где Жиров занял второе место и принес советским горнолыжникам первый подиум в истории.
Теперь нужно было целиться в первую победу. За нее, кстати, обещали хороший приз — новенькую Volvo.
И победы пришли! В марте 1981 года произошло то, что зарубежная пресса позже назовет "24 дня русского чуда". Все началось с сенсационной победы партнера Жирова по команде Валерия Цыганова — он стал первым в скоростном спуске в США. Девять дней спустя Жиров победил в гигантском слаломе в Швейцарии, на следующем этапе в Болгарии он взял золото в той же дисциплине, а также в обычном слаломе. А завершилась череда побед в Швейцарии, где Александр снова первенствовал в гиганте.
Чуду от советского горнолыжника радовался даже битый им Стенмарк. Тягачев рассказывал, что после того, как Жиров опередил его в слаломе на полторы секунды, швед от радости за коллегу буквально взял его на руки и душевно поздравил.
Александр Жиров (справа) - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Александр Жиров (справа)
Успехи на склонах принесли тот самый "Вольво" именно Жирову, хотя первым победителем был Цыганов. Валерия, конечно, тоже наградили.
«
"Была договоренность: кто первым из нас выиграет этап Кубка мира, получит от "Россиньоля" машину, — рассказывал Цыганов. — Новую модель "Вольво". По идее, она должна была достаться мне после успеха в Аспене. Но в тот же месяц четыре следующих этапа выиграл Жиров, и моя единственная победа на фоне Сашиных четырех, да еще и третьего места в общем зачете Кубка мира, конечно, померкла. Поэтому "Вольво" получил Жиров, а мне вручили музыкальный центр. Настаивать на машине было неудобно".
Странный сон перед страшной аварией

Тот триумфальный сезон так и остался для Жирова лучшим в карьере. В следующем советские лыжники сменили экипировку. Жирову она не подходила — особенно спортсмен жаловался на ботинки. Результаты поползли вниз. Сезон-1982/83 сборная СССР, включая Жирова, и вовсе вынуждена была пропустить.
В апреле 1983 года Жирова за спортивные достижения представили к награде "Знак Почета". Спортсмен тогда отдыхал в родном Деденево, где он к тому времени уже был местным героем. Тренеры рассказывали, что на малой родине он сбрасывал с плеч груз ответственности. Не обходилось и без алкоголя.
«
"Пока он находился в команде, тренировался, выступал, все было в порядке, — вспоминал Тальянов. — Стоило ему приехать домой, как начинались срывы. Деревня есть деревня. Нравы там простые. Без бутылки на столе разговора не бывает".
При всем этом, Жиров держал в голове будущий сезон. После того, как он узнал, что ему полагается государственная награда, Александр пообещал матери, что "начнет вкалывать", как только его получит.
«
"По большому счету он был загадочным человеком. В первый год работы мог в день сказать только одно слово. А мог вообще ничего не говорить. Весь в себе. Такая деревенская диковатость в нем была. Но спортсмен феноменальный. Не он был в горных лыжах, а горные лыжи в нем", — говорил Тальянов.
Все изменила трагедия, которая произошла около месяца спустя. 18 мая 1983 года Жиров катался в том самом призовом "Вольво" с друзьями. Около деревни Шуколово, где Александр начинал свой пусть в спорте, машина не удержалась на трассе и рухнула в овраг. Трое, в том числе Жиров, погибли на месте. Из компании выжил лишь один человек — после аварии он оказался в глубокой коме и лишился памяти. ДТП он не помнил, а следователи не смогли узнать, кто находился за рулем в тот момент.
Александр Жиров (слева) - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Александр Жиров (слева)
Известно было, что Жиров иногда любил полихачить. Съезжая на машине со спуска, он мог выдернуть ключ зажигания и ехать на автомобиле с выключенным мотором. На "Вольво" такой трюк проделать было невозможно — при вытаскивании ключа блокировался руль.
В гибели 24-летнего чемпиона есть и мистический след. Известно, что незадолго до трагедии Жиров рассказывал супруге тренера Тягачева о том, что ему приснилась горнолыжница Елена Панченко.
В 1978 году советские горнолыжники проводили совместные сборы с австрийцами в Вене. После пресс-конференции советская делегация уезжала на автобусе — вошедшая Панченко села рядом с переводчицей, хотя изначально это место было занято другим лыжником. Во время поездки в автобус врезался трамвай. Большинство пассажиров отделалось синяками, но было и две жертвы — та самая переводчица и 17-летняя Панченко.
Позже выяснилось, что Панченко была влюблена в Жирова. Они общались на сборах и тренировках, но о чувствах юной девушки Александр не знал. А Панченко писала ему любовные письма, которые то ли не успела, то ли постеснялась отправить.
После смерти Елены ее родители передали эти письма Жирову. Спортсмен очень тяжело переживал смерть Панченко и сожалел, что не узнал о ее чувствах раньше.
Горнолыжный спорт, Леонид Тягачев, Валерий Цыганов
 
