Рейтинг@Mail.ru
Избитый тренер гандбольного клуба рассказал о своем состоянии - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/zaikin-2061844108.html
Избитый тренер гандбольного клуба рассказал о своем состоянии
Избитый тренер гандбольного клуба рассказал о своем состоянии - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Избитый тренер гандбольного клуба рассказал о своем состоянии
Тренер гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин, который был избит в результате дорожного конфликта в Астрахани, сообщил в разговоре с РИА Новости, что... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T14:37:00+03:00
2025-12-13T14:37:00+03:00
гандбол
происшествия
астрахань
казахстан
астраханочка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061843845_0:56:1707:1016_1920x0_80_0_0_f53dc222926569f2b2ada281a9ed5d24.jpg
/20251213/zaikin-2061843244.html
астрахань
казахстан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061843845_0:0:1707:1281_1920x0_80_0_0_bfcbdd53f29eace860795619b16ce344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
гандбол, происшествия, астрахань, казахстан, астраханочка
Гандбол, Происшествия, Астрахань, Казахстан, Астраханочка
Избитый тренер гандбольного клуба рассказал о своем состоянии

Тренер Заикин сообщил, что после избиения попал в отделение в нейрохирургии

© Фото : Соцсети тренераГлавный тренер астраханского гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин
Главный тренер астраханского гандбольного клуба Динамо Георгий Заикин - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Соцсети тренера
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости, Константин Волков. Тренер гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин, который был избит в результате дорожного конфликта в Астрахани, сообщил в разговоре с РИА Новости, что проходит лечение в больнице.
Ранее Заикин сообщил РИА Новости, что его избили в результате дорожного конфликта в Астрахани. Инцидент произошел вечером, когда специалист возвращался с тренировки. Водитель на автомобиле марки BMW подрезал тренера во время обгона, из-за чего машина специалиста вылетела на обочину и получила повреждения. Вскоре водитель BMW начал выламывать дверь автомобиля Заикина, угрожал расправой. Тренер покинул личное транспортное средство, после чего на него напали и начали избивать. В результате нападения специалист потерял сознание.
"Состояние более-менее, лежу в нейрохирургии, на данный момент меня привезли для дачи показаний, возбуждают уголовное дело", - рассказал Заикин.
Заикину 49 лет. Он является главным тренером астраханского "Динамо". Специалист также руководил "Астраханочкой" и женской сборной Казахстана по гандболу, работал в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.
Главный тренер гандбольного клуба СКИФ Георгий Заикин - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Задерживали за стрельбу": избитый тренер рассказал о нападавшем
Вчера, 14:32
 
ГандболПроисшествияАстраханьКазахстанАстраханочка
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала