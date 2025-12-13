https://ria.ru/20251213/zaikin-2061844108.html
Избитый тренер гандбольного клуба рассказал о своем состоянии
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости, Константин Волков. Тренер гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин, который был избит в результате дорожного конфликта в Астрахани, сообщил в разговоре с РИА Новости, что проходит лечение в больнице.
Ранее Заикин сообщил РИА Новости, что его избили в результате дорожного конфликта в Астрахани. Инцидент произошел вечером, когда специалист возвращался с тренировки. Водитель на автомобиле марки BMW подрезал тренера во время обгона, из-за чего машина специалиста вылетела на обочину и получила повреждения. Вскоре водитель BMW начал выламывать дверь автомобиля Заикина, угрожал расправой. Тренер покинул личное транспортное средство, после чего на него напали и начали избивать. В результате нападения специалист потерял сознание.
"Состояние более-менее, лежу в нейрохирургии, на данный момент меня привезли для дачи показаний, возбуждают уголовное дело", - рассказал Заикин.
Заикину 49 лет. Он является главным тренером астраханского "Динамо". Специалист также руководил "Астраханочкой" и женской сборной Казахстана по гандболу, работал в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.