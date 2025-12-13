https://ria.ru/20251213/voleybol-2061879503.html
"Динамо-ЛО" обыграло "Белогорье" в матче чемпионата России по волейболу
Волейболисты "Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержали победу над белгородским "Белогорьем" в матче 13-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
