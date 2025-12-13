"Динамо-ЛО" обыграло "Белогорье" в матче чемпионата России по волейболу

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Волейболисты "Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержали победу над белгородским "Белогорьем" в матче 13-го тура чемпионата России.

"Динамо-ЛО" выиграло третий матч подряд, одержало девятую победу и идет на шестом месте в турнирной таблице, где прервавшее пятиматчевую победную серию "Белогорье" с тем же числом побед располагается на пятой позиции.