Рейтинг@Mail.ru
"Динамо-ЛО" обыграло "Белогорье" в матче чемпионата России по волейболу - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:16 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/voleybol-2061879503.html
"Динамо-ЛО" обыграло "Белогорье" в матче чемпионата России по волейболу
"Динамо-ЛО" обыграло "Белогорье" в матче чемпионата России по волейболу - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"Динамо-ЛО" обыграло "Белогорье" в матче чемпионата России по волейболу
Волейболисты "Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержали победу над белгородским "Белогорьем" в матче 13-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T20:16:00+03:00
2025-12-13T20:16:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825421567_0:127:2000:1253_1920x0_80_0_0_d0eabc48c8491c399a89fee5715fa541.jpg
/20251210/kontrakt-2061220099.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825421567_42:0:1819:1333_1920x0_80_0_0_3bd254a6f3b4f1a78f0cdbcea919088a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
"Динамо-ЛО" обыграло "Белогорье" в матче чемпионата России по волейболу

Волейболисты "Динамо-ЛО" обыграли "Белогорье" в матче чемпионата России

© пресс-служба ВК "Динамо-ЛО"Волейболисты "Динамо-ЛО"
Волейболисты Динамо-ЛО - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© пресс-служба ВК "Динамо-ЛО"
Волейболисты "Динамо-ЛО". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Волейболисты "Динамо-ЛО" из Ленинградской области одержали победу над белгородским "Белогорьем" в матче 13-го тура чемпионата России.
Встреча, которая прошла в субботу в Сосновом Бору, завершилась со счетом 3-2 (16:25, 25:22, 25:23, 21:25, 21:19).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
13 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Динамо-ЛО
3 : 216:2525:2225:2321:2521:19
Белогорье
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо-ЛО" выиграло третий матч подряд, одержало девятую победу и идет на шестом месте в турнирной таблице, где прервавшее пятиматчевую победную серию "Белогорье" с тем же числом побед располагается на пятой позиции.
Результаты других матчей:
"Енисей" (Красноярск) - "Локомотив" (Новосибирск) - 1:3 (25:22, 18:25, 19:25, 21:25);
"Оренбург" - "Кузбасс" (Кемерово) - 3:2 (25:19, 21:25, 21:25, 25:10, 15:13).
Ярослав Подлесных - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Серебряный медалист Олимпиады-2020 вернулся в "Белогорье"
10 декабря, 19:24
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала