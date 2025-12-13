Рейтинг@Mail.ru
Роналду может сняться в "Форсаже" - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:45 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/ronaldo-2061781051.html
Роналду может сняться в "Форсаже"
Роналду может сняться в "Форсаже" - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Роналду может сняться в "Форсаже"
Американский актер и продюсер Вин Дизель сообщил о создании роли для пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальского футболиста Криштиану Роналду в... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T01:45:00+03:00
2025-12-13T01:45:00+03:00
футбол
россия
криштиану роналду
вин дизель (марк синклер винсент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061780898_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_d6432e0fd0a62a77d5dc9e755a271509.jpg
/20251205/chempionat-mira-2051299778.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061780898_0:0:1170:879_1920x0_80_0_0_520d78d2434d8a49f8aa03bbbd5305e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, криштиану роналду, вин дизель (марк синклер винсент)
Футбол, Россия, Криштиану Роналду, Вин Дизель (Марк Синклер Винсент)
Роналду может сняться в "Форсаже"

Вин Дизель рассказал, что для Роналду написана роль в кинофраншизе "Форсаж"

© Фото : Соцсети Вина ДизеляАмериканский актер и продюсер Вин Дизель и португальский футболист Криштиану Роналду
Американский актер и продюсер Вин Дизель и португальский футболист Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Соцсети Вина Дизеля
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американский актер и продюсер Вин Дизель сообщил о создании роли для пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальского футболиста Криштиану Роналду в рамках кинофраншизы "Форсаж".
В феврале 2024 года Дизель в своих социальных сетях намекнул, что 11-я часть франшизы, премьера которой запланирована на апрель 2027 года, станет заключительной. В пятницу актер опубликовал совместную фотографию с португальским футболистом.
«
"Все спрашивали, будет ли он в "Форсаже". Должен сказать, он крут. Мы написали для него роль", - сообщил актер в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Роналду 40 лет. Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. С января 2023-го португалец выступает за саудовский "Аль-Наср", до этого он играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Лионель Месси с трофеем Кубка мира - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Для Месси и Роналду ЧМ-2026 станет последним. Кто еще уйдет из великих?
5 декабря, 07:00
 
ФутболРоссияКриштиану РоналдуВин Дизель (Марк Синклер Винсент)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала