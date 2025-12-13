Роналду может сняться в "Форсаже"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американский актер и продюсер Вин Дизель сообщил о создании роли для пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальского футболиста Криштиану Роналду в рамках кинофраншизы "Форсаж".
В феврале 2024 года Дизель в своих социальных сетях намекнул, что 11-я часть франшизы, премьера которой запланирована на апрель 2027 года, станет заключительной. В пятницу актер опубликовал совместную фотографию с португальским футболистом.
«
"Все спрашивали, будет ли он в "Форсаже". Должен сказать, он крут. Мы написали для него роль", - сообщил актер в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Роналду 40 лет. Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. С января 2023-го португалец выступает за саудовский "Аль-Наср", до этого он играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".