"ПСЖ" с Сафоновым обыграл замыкающий таблицу Лиги 1 "Мец"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" обыграл "Мец" в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Меце завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан, у которых мячи забили Гонсалу Рамуш (31-я минута), Кентен Нджанту (39), для которого этот гол стал первым на взрослом уровне, и Дезире Дуэ (63). В составе хозяев отличились Жесси Деменге (42) и Гиорги Цитаишвили (80).

Ворота "ПСЖ" в третьем матче подряд защищал россиянин Матвей Сафонов, вышедший в стартовом составе, несмотря на восстановление после травмы Люка Шевалье, который до повреждения играл во всех матчах с начала сезона. В предыдущих двух встречах Сафонов отыграл на ноль. Также впервые в основе вместе вышли Сафонов и украинский защитник Илья Забарный.

"ПСЖ" набрал 36 очков и поднялся на первое место в таблице Лиги 1, "Мец" с 11 баллами занимает последнее, 18-е место.