"ПСЖ" с Сафоновым обыграл замыкающий таблицу Лиги 1 "Мец" 13.12.2025
Футбол 02.09.2021
Футбол
 
23:02 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/pszh-2061892633.html
"ПСЖ" с Сафоновым обыграл замыкающий таблицу Лиги 1 "Мец"
"ПСЖ" с Сафоновым обыграл замыкающий таблицу Лиги 1 "Мец" - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"ПСЖ" с Сафоновым обыграл замыкающий таблицу Лиги 1 "Мец"
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Мец" в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T23:02:00+03:00
2025-12-13T23:02:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
илья забарный
люка шевалье
мец
пари сен-жермен (псж)
чемпионат франции по футболу (лига 1)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061892030_0:108:1080:716_1920x0_80_0_0_71bc62dc75e623b6dda613876cf11b57.jpg
/20251212/safonov-2061681272.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, матвей сафонов, илья забарный, люка шевалье, мец, пари сен-жермен (псж), чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Илья Забарный, Люка Шевалье, Мец, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
"ПСЖ" с Сафоновым обыграл замыкающий таблицу Лиги 1 "Мец"

"ПСЖ" с Сафоновым в воротах обыграл замыкающий таблицу Лиги 1 "Мец"

© Getty ImagesФутболисты "ПСЖ"
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Getty Images
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" обыграл "Мец" в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Меце завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан, у которых мячи забили Гонсалу Рамуш (31-я минута), Кентен Нджанту (39), для которого этот гол стал первым на взрослом уровне, и Дезире Дуэ (63). В составе хозяев отличились Жесси Деменге (42) и Гиорги Цитаишвили (80).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
13 декабря 2025 • начало в 21:00
Завершен
Мец
2 : 3
ПСЖ
42‎’‎ • Джесси Деминге
81‎’‎ • Георгий Цитаишвили
(Готье Эн)
31‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Ли Кан Ин)
39‎’‎ • Quentin Ndjantou
(Ibrahim Mbaye)
63‎’‎ • Дезире Дуэ
(Ibrahim Mbaye)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ворота "ПСЖ" в третьем матче подряд защищал россиянин Матвей Сафонов, вышедший в стартовом составе, несмотря на восстановление после травмы Люка Шевалье, который до повреждения играл во всех матчах с начала сезона. В предыдущих двух встречах Сафонов отыграл на ноль. Также впервые в основе вместе вышли Сафонов и украинский защитник Илья Забарный.
"ПСЖ" набрал 36 очков и поднялся на первое место в таблице Лиги 1, "Мец" с 11 баллами занимает последнее, 18-е место.
В другом матче дня "Ренн" обыграл на своем поле "Брест" (3:1).
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Луис Энрике похвалил Сафонова после сухих матчей за "ПСЖ" в Лиге 1 и ЛЧ
12 декабря, 15:41
 
ФутболСпортМатвей СафоновИлья ЗабарныйЛюка ШевальеМецПари Сен-Жермен (ПСЖ)Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
