"Атлетико" обыграл "Валенсию" в матче чемпионата Испании по футболу
Футбол
Футбол
 
18:26 13.12.2025 (обновлено: 19:59 13.12.2025)
"Атлетико" обыграл "Валенсию" в матче чемпионата Испании по футболу
"Атлетико" обыграл "Валенсию" в матче чемпионата Испании по футболу - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"Атлетико" обыграл "Валенсию" в матче чемпионата Испании по футболу
"Атлетико" победил "Валенсию" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
атлетико (мадрид)
валенсия
антуан гризманн
коке (1992)
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, чемпионат испании по футболу, атлетико (мадрид), валенсия, антуан гризманн, коке (1992)
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Атлетико (Мадрид), Валенсия, Антуан Гризманн, Коке (1992)
"Атлетико" обыграл "Валенсию" в матче чемпионата Испании по футболу

"Атлетико" победил "Валенсию" в матче Ла Лиги

© Соцсети игрокаАнтуан Гризманн
Антуан Гризманн - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Соцсети игрока
Антуан Гризманн. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Атлетико" победил "Валенсию" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
13 декабря 2025 • начало в 16:00
Завершен
Атлетико Мадрид
2 : 1
Валенсия
17‎’‎ • Коке
74‎’‎ • Антуан Гризманн
(Марк Пабилл)
63‎’‎ • Лукас Бельтран
(Андре Альмейда)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в субботу в Мадриде, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. У победителей голы забили Коке (17-я минута) и Антуан Гризманн (74). Гол гостей записал на свой счет Лукас Белтран (63).
"Атлетико" набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" (15 очков) располагается на 16-й позиции.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Реал" потерял очки в матче чемпионата Испании
1 декабря, 01:10
 
Футбол Спорт Чемпионат Испании по футболу Атлетико (Мадрид) Валенсия Антуан Гризманн Коке (1992)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
