Батракова признали лучшим футболистом "Локомотива" в ноябре-декабре
Футбол
Футбол
 
17:59 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/futbol-2061868313.html
Батракова признали лучшим футболистом "Локомотива" в ноябре-декабре
Батракова признали лучшим футболистом "Локомотива" в ноябре-декабре - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Батракова признали лучшим футболистом "Локомотива" в ноябре-декабре
Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим футболистом московского "Локомотива" в ноябре-декабре, сообщается в официальном Telegram-канале железнодорожников. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T17:59:00+03:00
2025-12-13T17:59:00+03:00
футбол
спорт
россия
алексей батраков
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057843124_0:124:1296:852_1920x0_80_0_0_fc44f82e52bf038c6480f8f61daa0f54.jpg
/20251204/kislyak-2059814228.html
россия
спорт, россия, алексей батраков, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Россия, Алексей Батраков, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Батракова признали лучшим футболистом "Локомотива" в ноябре-декабре

Болельщики "Локомотива" в четвертый раз признали Батракова лучшим игроком месяца

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Алексей Батраков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим футболистом московского "Локомотива" в ноябре-декабре, сообщается в официальном Telegram-канале железнодорожников.
Батраков занял первое место в опросе болельщиков "красно-зеленых", набрав 44% голосов. Он признается лучшим игроком месяца в четвертый раз в текущем сезоне.
В ноябре-декабре Батраков принял участие в шести матчах "Локомотива" в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, забив три мяча.
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Кисляка признали лучшим молодым футболистом РПЛ 2025 года
4 декабря, 16:26
 
Футбол Спорт Россия Алексей Батраков Локомотив (Москва) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Кубок России по футболу
 
