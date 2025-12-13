https://ria.ru/20251213/futbol-2061868313.html
Батракова признали лучшим футболистом "Локомотива" в ноябре-декабре
Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим футболистом московского "Локомотива" в ноябре-декабре, сообщается в официальном Telegram-канале железнодорожников. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
футбол
спорт
россия
алексей батраков
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
россия
спорт, россия, алексей батраков, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Батракова признали лучшим футболистом "Локомотива" в ноябре-декабре
Болельщики "Локомотива" в четвертый раз признали Батракова лучшим игроком месяца