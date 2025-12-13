Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" с Захаряном проиграл "Жироне"
Футбол
 
00:56 13.12.2025
"Реал Сосьедад" с Захаряном проиграл "Жироне"
"Реал Сосьедад" с Захаряном проиграл "Жироне"
"Реал Сосьедад" дома уступил "Жироне" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
футбол
спорт
арсен захарян
гонсалу гедеш
виктор цыганков
реал сосьедад
жирона
леванте
спорт, арсен захарян, гонсалу гедеш, виктор цыганков, реал сосьедад, жирона, леванте, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Гонсалу Гедеш, Виктор Цыганков, Реал Сосьедад, Жирона, Леванте, Чемпионат Испании по футболу
"Реал Сосьедад" с Захаряном проиграл "Жироне"

"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе проиграл "Жироне" в матче Ла Лиги

Арсен Захарян
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Реал Сосьедад" дома уступил "Жироне" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
12 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Реал Сосьедад
1 : 2
Жирона
35‎’‎ • Гонсалу Гедеш
(Игор Субельдия)
76‎’‎ • Виктор Цыганков
(Аззеддин Унахи)
84‎’‎ • Виктор Цыганков
(Алекс Морено)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. За "Реал Сосьедад" мяч забил Гонсалу Гедеш (35-я минута). У "Жироны" дважды отличился Виктор Цыганков (76, 84).
Российский полузащитник Арсен Захарян, представляющий клуб из Сан-Себастьяна, появился на поле на 64-й минуте, сменив Гедеша. Футболист принял участие в 12-й игре в текущем сезоне, имея в активе один гол.
"Реал Сосьедад" (16 очков) занимает 14-е место в таблице Примеры, "Жирона" (15) располагается на 17-й строчке.
В следующем туре "Реал Сосьедад" сыграет с валенсийским "Леванте" в гостях 20 декабря. "Жирона" днем позже примет мадридский "Атлетико".
Футбол
 
