https://ria.ru/20251213/futbol-2061777844.html
"Реал Сосьедад" с Захаряном проиграл "Жироне"
"Реал Сосьедад" с Захаряном проиграл "Жироне" - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"Реал Сосьедад" с Захаряном проиграл "Жироне"
"Реал Сосьедад" дома уступил "Жироне" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T00:56:00+03:00
2025-12-13T00:56:00+03:00
2025-12-13T00:56:00+03:00
футбол
спорт
арсен захарян
гонсалу гедеш
виктор цыганков
реал сосьедад
жирона
леванте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214620_0:73:1080:681_1920x0_80_0_0_1531f022efae253e3f4f8fc2e499d1b6.jpg
/20251213/zenit-2061777716.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214620_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0f01e44e0b86fb9d7e3d3bc7ffc34724.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, арсен захарян, гонсалу гедеш, виктор цыганков, реал сосьедад, жирона, леванте, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Гонсалу Гедеш, Виктор Цыганков, Реал Сосьедад, Жирона, Леванте, Чемпионат Испании по футболу
"Реал Сосьедад" с Захаряном проиграл "Жироне"
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе проиграл "Жироне" в матче Ла Лиги