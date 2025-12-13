Бородавко назвал причины неудачного старта Непряевой и Коростелева на КМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что сложно назвать нормальными выступления Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в квалификациях к спринтерским гонкам на этапе Кубка мира в Давосе.
Коростелев и Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года. Спортсмены в субботу не смогли пройти квалификацию и отобраться в четвертьфиналы спринтерских гонок, однако показанных результатов хватило для завоевания квоты для участия в Олимпийских играх в данной дисциплине.
"Нормальным это назвать сложно, но есть объективные причины. Во-первых, спортсмены очень долго добирались. Во-вторых, они приехали с очень медленного снега. Нужно время на адаптацию, и этот период всегда дается непросто. Позже они будут выглядеть по-другому", - сказал Бородавко.
"Чтобы попасть на Олимпиаду, нужно пройти проверку со стороны МОК, уже от них зависит, попадем мы туда или нет, поэтому нужно набраться терпения. Что касается очков — у них были "замороженные" FIS-очки с 2022 года, и они достаточно высокие. Поэтому им не нужно было набирать дополнительные рейтинговые очки. От результата ничего не зависело", - отметил Бородавко.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
