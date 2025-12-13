Рейтинг@Mail.ru
Бородавко назвал причины неудачного старта Непряевой и Коростелева на КМ
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
17:22 13.12.2025
Бородавко назвал причины неудачного старта Непряевой и Коростелева на КМ
Бородавко назвал причины неудачного старта Непряевой и Коростелева на КМ - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Бородавко назвал причины неудачного старта Непряевой и Коростелева на КМ
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что сложно назвать нормальными выступления Савелия Коростелева и Дарьи... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
юрий бородавко
международный олимпийский комитет (мок)
савелий коростелев
спорт, дарья непряева, юрий бородавко, международный олимпийский комитет (мок), савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Юрий Бородавко, Международный олимпийский комитет (МОК), Савелий Коростелев
Бородавко назвал причины неудачного старта Непряевой и Коростелева на КМ

Бородавко: выступления Непряевой и Коростелева на КМ сложно назвать нормальными

© РИА Новости Дарья Непряева и Савелий Коростелев
Дарья Непряева и Савелий Коростелев
© РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что сложно назвать нормальными выступления Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в квалификациях к спринтерским гонкам на этапе Кубка мира в Давосе.
Коростелев и Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года. Спортсмены в субботу не смогли пройти квалификацию и отобраться в четвертьфиналы спринтерских гонок, однако показанных результатов хватило для завоевания квоты для участия в Олимпийских играх в данной дисциплине.
«
"Нормальным это назвать сложно, но есть объективные причины. Во-первых, спортсмены очень долго добирались. Во-вторых, они приехали с очень медленного снега. Нужно время на адаптацию, и этот период всегда дается непросто. Позже они будут выглядеть по-другому", - сказал Бородавко.
"Чтобы попасть на Олимпиаду, нужно пройти проверку со стороны МОК, уже от них зависит, попадем мы туда или нет, поэтому нужно набраться терпения. Что касается очков — у них были "замороженные" FIS-очки с 2022 года, и они достаточно высокие. Поэтому им не нужно было набирать дополнительные рейтинговые очки. От результата ничего не зависело", - отметил Бородавко.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Лыжные гонки Спорт Дарья Непряева Юрий Бородавко Международный олимпийский комитет (МОК) Савелий Коростелев
 
