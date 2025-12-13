Бородавко назвал причины неудачного старта Непряевой и Коростелева на КМ

«

"Нормальным это назвать сложно, но есть объективные причины. Во-первых, спортсмены очень долго добирались. Во-вторых, они приехали с очень медленного снега. Нужно время на адаптацию, и этот период всегда дается непросто. Позже они будут выглядеть по-другому", - сказал Бородавко.