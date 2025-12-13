Рейтинг@Mail.ru
Гаджимагомедов стал трехкратным чемпионом мира - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
19:53 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/boks-2061877795.html
Гаджимагомедов стал трехкратным чемпионом мира
Гаджимагомедов стал трехкратным чемпионом мира - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Гаджимагомедов стал трехкратным чемпионом мира
Россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T19:53:00+03:00
2025-12-13T19:53:00+03:00
единоборства
спорт
дубай
муслим гаджимагомедов
ufc
iba
чемпионат мира по боксу
петр ян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952592201_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5317128c3493064b707e59fc353040f8.jpg
/20251213/shumkov-2061872089.html
дубай
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952592201_274:0:1234:720_1920x0_80_0_0_cfbc01ae1a38bdc931d8fa739227c317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дубай, муслим гаджимагомедов, ufc, iba, чемпионат мира по боксу, петр ян
Единоборства, Спорт, Дубай, Муслим Гаджимагомедов, UFC, IBA, Чемпионат мира по боксу, Петр Ян
Гаджимагомедов стал трехкратным чемпионом мира

Российский боксер Гаджимагомедов стал трехкратным чемпионом мира

© Федерация бокса России Муслим Гаджимагомедов
 Муслим Гаджимагомедов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Федерация бокса России
Читать в
MaxДзен
ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости. Россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
В поединке в весовой категории до 92 кг Гаджимагомедов победил Турабека Хабибуллаева из Узбекистана. Денежный сертификат за победу боксеру вручил чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Петр Ян.
Гаджимагомедов стал первым трехкратным чемпионом мира в истории отечественного бокса.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.
Всеволод Шумков - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Шумков посвятил России золото чемпионата мира
Вчера, 18:39
 
ЕдиноборстваСпортДубайМуслим ГаджимагомедовUFCIBAЧемпионат мира по боксуПетр Ян
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала