Гаджимагомедов стал трехкратным чемпионом мира
Россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
