Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Сакраменто" в матче НБА
Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Сакраменто" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Сакраменто" в матче НБА
"Сакраменто Кингз" уступил "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
/20251211/leykers-2061287268.html
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Сакраменто Кингз" уступил "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сакраменто закончилась победой гостей со счетом 136:105 (41:26, 36:28, 32:27, 27:24). Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич из "Наггетс", оформивший дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов. У "Кингз" больше всех очков набрал Малик Монк - 18.
"Денвер" выиграл четвертый матч подряд и с 18 победами в 24 встречах идет на втором месте в Западной конференции, где "Сакраменто" (6 побед в 25 играх) располагается на 14-й позиции.
Результаты других матчей:
- "Милуоки Бакс" - "Бостон Селтикс" - 116:101;
- "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 143:120;
- "Хьюстон Рокетс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 115:113.