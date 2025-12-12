Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Сакраменто" в матче НБА

Встреча в Сакраменто закончилась победой гостей со счетом 136:105 (41:26, 36:28, 32:27, 27:24). Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич из "Наггетс", оформивший дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов. У "Кингз" больше всех очков набрал Малик Монк - 18.