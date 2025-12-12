Рейтинг@Mail.ru
Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Сакраменто" в матче НБА
08:35 12.12.2025
Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Сакраменто" в матче НБА
"Сакраменто Кингз" уступил "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 12.12.2025
спорт, никола йокич, малик монк, сакраменто кингз, денвер наггетс, милуоки бакс
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Малик Монк, Сакраменто Кингз, Денвер Наггетс, Милуоки Бакс
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Сакраменто Кингз" уступил "Денвер Наггетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сакраменто закончилась победой гостей со счетом 136:105 (41:26, 36:28, 32:27, 27:24). Самым результативным игроком встречи стал Никола Йокич из "Наггетс", оформивший дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов. У "Кингз" больше всех очков набрал Малик Монк - 18.
"Денвер" выиграл четвертый матч подряд и с 18 победами в 24 встречах идет на втором месте в Западной конференции, где "Сакраменто" (6 побед в 25 играх) располагается на 14-й позиции.
Результаты других матчей:
  • "Милуоки Бакс" - "Бостон Селтикс" - 116:101;
  • "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 143:120;
  • "Хьюстон Рокетс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 115:113.
