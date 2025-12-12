Рейтинг@Mail.ru
Луис Энрике похвалил Сафонова после сухих матчей за "ПСЖ" в Лиге 1 и ЛЧ
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:41 12.12.2025 (обновлено: 16:03 12.12.2025)
Луис Энрике похвалил Сафонова после сухих матчей за "ПСЖ" в Лиге 1 и ЛЧ
Луис Энрике похвалил Сафонова после сухих матчей за "ПСЖ" в Лиге 1 и ЛЧ - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Луис Энрике похвалил Сафонова после сухих матчей за "ПСЖ" в Лиге 1 и ЛЧ
Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что российский голкипер Матвей Сафонов продемонстрировал свой уровень игры... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что российский голкипер Матвей Сафонов продемонстрировал свой уровень игры во время отсутствия травмированного основного вратаря Люки Шевалье.
Сафонов в среду сыграл в гостевом матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с испанским "Атлетиком" (0:0). Россиянин второй раз в сезоне вышел на поле в стартовом составе. Ранее Сафонов провел всю встречу чемпионата Франции с "Ренном" (5:0). Шевалье пропустил два матча из-за повреждения.
"У Луки (Шевалье) была небольшая травма, он вернулся, сегодня тренировался как обычно. В этой ситуации мы смогли увидеть еще одного игрока, который не играл с начала сезона. Сафонов показал свой уровень, и мы очень рады видеть, что игроки всегда готовы. Он повысил свой профессионализм и улучшил свои личностные качества. Я очень рад, что у нас есть три первоклассных вратаря", - цитирует слова Энрике с пресс-конференции RMC Sport.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Бильбао забросали камнями автобус "ПСЖ" Сафонова после матча, пишут СМИ
11 декабря, 14:25
 
