Луис Энрике похвалил Сафонова после сухих матчей за "ПСЖ" в Лиге 1 и ЛЧ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что российский голкипер Матвей Сафонов продемонстрировал свой уровень игры во время отсутствия травмированного основного вратаря Люки Шевалье.
Сафонов в среду сыграл в гостевом матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с испанским "Атлетиком" (0:0). Россиянин второй раз в сезоне вышел на поле в стартовом составе. Ранее Сафонов провел всю встречу чемпионата Франции с "Ренном" (5:0). Шевалье пропустил два матча из-за повреждения.
"У Луки (Шевалье) была небольшая травма, он вернулся, сегодня тренировался как обычно. В этой ситуации мы смогли увидеть еще одного игрока, который не играл с начала сезона. Сафонов показал свой уровень, и мы очень рады видеть, что игроки всегда готовы. Он повысил свой профессионализм и улучшил свои личностные качества. Я очень рад, что у нас есть три первоклассных вратаря", - цитирует слова Энрике с пресс-конференции RMC Sport.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.