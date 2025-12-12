Рейтинг@Mail.ru
Передачи Тарасенко и Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас" в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
07:33 12.12.2025
Передачи Тарасенко и Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас" в НХЛ
Передачи Тарасенко и Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Передачи Тарасенко и Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас" в НХЛ
"Миннесота Уайлд" обыграла "Даллас Старз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 12.12.2025
хоккей
спорт
владимир тарасенко
зак богосян
маркус юханссон
миннесота уайлд
даллас старз
национальная хоккейная лига (нхл)
/20251212/khokkey-2061564231.html
спорт, владимир тарасенко, зак богосян, маркус юханссон, миннесота уайлд, даллас старз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Владимир Тарасенко, Зак Богосян, Маркус Юханссон, Миннесота Уайлд, Даллас Старз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Передачи Тарасенко и Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас" в НХЛ

Передачи Тарасенко и Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : x.com/mnwild
Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Даллас Старз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Сент-Поле, закончилась со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон (17-я минута), Зак Богосян (38), Маркус Юханссон (49, 60) и Мэтт Болди (59). У гостей голами отметились Джейсон Робертсон (10) и Миро Хейсканен (31).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
Миннесота
5 : 2
Даллас
16:10 • Юэль Эрикссон Эк
(Мэттью Болди)
37:30 • Зак Богосян
(Zeev Buium, Владимир Тарасенко)
48:40 • Маркус Йоханссон
(Мэттью Болди, Юэль Эрикссон Эк)
58:29 • Мэттью Болди
(Кирилл Капризов)
59:10 • Маркус Йоханссон
(Владимир Тарасенко)
09:32 • Джейсон Робертсон
(Миро Хеисканен, Уайтт Джонстон)
30:19 • Миро Хеисканен
(Эса Линделл, Радек Факса)
Российский нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи, его одноклубник и соотечественник Кирилл Капризов отдал один голевой пас.
"Миннесота", набрав 39 очков, идет на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, где прервавший четырехматчевую серию побед "Даллас" с 47 баллами располагается на второй позиции.
В других матчах передача Никиты Задорова помогла "Бостон Брюинз" нанести поражение "Виннипег Джетс" (6:3), а "Сент-Луис" проиграл "Нэшвиллу" (2:7), в составе которого четыре шайбы забросил Стивен Стэмкос, а россиянин Федор Свечков отдал два результативных паса.
Хоккей
 
Матч-центр
 
