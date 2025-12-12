Передачи Тарасенко и Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас" в НХЛ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла "Даллас Старз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Сент-Поле, закончилась со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон (17-я минута), Зак Богосян (38), Маркус Юханссон (49, 60) и Мэтт Болди (59). У гостей голами отметились Джейсон Робертсон (10) и Миро Хейсканен (31).
12 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
16:10 • Юэль Эрикссон Эк
37:30 • Зак Богосян
(Zeev Buium, Владимир Тарасенко)
48:40 • Маркус Йоханссон
58:29 • Мэттью Болди
59:10 • Маркус Йоханссон
09:32 • Джейсон Робертсон
(Миро Хеисканен, Уайтт Джонстон)
30:19 • Миро Хеисканен
Российский нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи, его одноклубник и соотечественник Кирилл Капризов отдал один голевой пас.
"Миннесота", набрав 39 очков, идет на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, где прервавший четырехматчевую серию побед "Даллас" с 47 баллами располагается на второй позиции.
В других матчах передача Никиты Задорова помогла "Бостон Брюинз" нанести поражение "Виннипег Джетс" (6:3), а "Сент-Луис" проиграл "Нэшвиллу" (2:7), в составе которого четыре шайбы забросил Стивен Стэмкос, а россиянин Федор Свечков отдал два результативных паса.