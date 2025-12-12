Овечкин превзошел Гретцки! Россиянин сделал красивый гол и вошел в историю

"Вашингтон" проиграл "Каролине" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин отметился очередным историческим достижением, но при этом снова не смог отметиться заброшенной шайбой.

Железный "Вашингтон"

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" достойно и успешно прошли одно из испытаний от Национальной хоккейной лиги, чей календарь на текущий регулярный сезон требует от игроков выполнения изнурительной и энергозатратной нагрузки. График чемпионата сильно сжат ввиду грядущей февральской паузы на турнир на зимних Олимпийских играх, где звезды НХЛ должны сыграть впервые за 12 лет. "Столичные" со всеми прелестями этих условий знакомы едва ли не лучше всех в лиге.

Только со старта чемпионата подопечные Спенсера Карбери провели шесть полноценных баталий в рамках бэк-ту-бэк. Накануне же перед небольшим перерывом "Вашингтон" и вовсе отыграл шесть матчей в течение всего лишь десяти дней, при этом одержав в этой "серии" пять побед и набрав 11 очков из 12 возможных. Вместе с этим "Кэпиталз" пришлось преодолеть череду травм у ценных и полезных игроков. Только за последние несколько недель в лазарет поочередно отправлялись голкипер Чарли Линдгрен, ведущий защитник Джон Карлсон, а также юные Джастин Сурдиф и Райан Леонард, без которых нынешний состав команды сложно представить. Последний, к слову, из-за травмы плеча, полученной после жесткого силового приема в матче с "Анахайм Дакс", выбыл из строя на месяц.

В понедельник "Кэпс" по возвращении домой после калифорнийского турне всухую обыграли "Коламбус Блю Джекетс" (2:0) в матче, в котором оба коллектива на двоих нанесли под 80 бросков в створ, но лишь один из этих бросков пришелся мимо вратаря (белорус Алексей Протас забил в концовке встречи уже в пустые ворота). После этой победы тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери дал своим подопечным сразу два выходных дня, что было воспринято игроками как настоящий праздник, подобный громкому триумфу. Видео из раздевалки столичной команды, где 40-летний Александр Овечкин и его одноклубники поют и прыгают от счастья, как малые дети, завирусилось в Сети.

Полученные выходные были приятным бонусом к успехам команды. После победы над "Коламбусом" "Вашингтон" закрепил за собой первые строчки в турнирных таблицах Восточной конференции и Столичного дивизиона. Вместе с этим "Кэпиталз" шли на впечатляющей серии: в последних пяти матчах подряд (суммарно это 305 минут) дружина Карбери ни разу не уступала в счете, а "Анахайму" проиграла только в буллитной серии. После двухдневного отдыха же "Вашингтон" ожидала мощная проверка на прочность. В гости к "столичным" приехали их главные на данный момент конкуренты в борьбе за лидерство в конференции и дивизионе соответственно — "Каролина Харрикейнз".

Команды уже встречались друг с другом в текущем сезоне. Их первый очный матч в этой "регулярке" пришелся на первую половину ноября — в период, когда "Вашингтон" находился на дне турнирной таблицы и в затяжном состоянии кризиса, а "Каролина" была на подъеме. При этом победа осталась именно за "Кэпиталз": подопечные Карбери выиграли на выезде в Роли со счетом 4:1, а Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Перед сегодняшней встречей в столице США "Каролина" провела семиматчевую домашнюю серию и за этот период испытала немало трудностей. С одной стороны, "Харрикейнз" добыли четыре победы и обыграли тех соперников, которые на текущий момент чемпионата находятся за пределами зоны плей-офф. С другой — потерпели три поражения с общим счетом 4:13.

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

Американец "ограбил" Овечкина

Если у "Вашингтона" было два выходных дня перед матчем с "Каролиной", то "Харрикейнз" находились в по-настоящему игровом тонусе. Игра с "Кэпиталз" стала для подопечных Рода Бриндамора пятой за последнюю неделю. Вместо усталости "ураганы" чувствовали в себе способность полностью следовать своему фирменному стилю игры в крайне интенсивном темпе с постоянным прессингом в чужой зоне и безостановочной атакой чужих ворот. На протяжении практически всего матча "Каролина" действовала именно таким образом и не давала продышаться голкиперу "Вашингтона" Логану Томпсону. Преимущество "Кейнз" лишь по броскам в створ было огромным: 13 против четырех в первом периоде и 16 против пяти — во втором. Лишь в третьей 20-минутке по этому показателю у команд имелось практически равенство (13-10 в пользу хозяев площадки), но "Вашингтону" во многом помогло большинство в начале периода.

Тем примечательнее тот факт, что первыми забили не гости, а "Кэпиталз". После безрезультативного первого периода "Вашингтон" соорудил очень быструю и эффективную атаку в дебюте второй 20-минутки. Расмус Сандин выбросил шайбу из-за ворот "Кэпс" к чужой синей линии в направлении Александра Овечкина с расчетом на то, что российский форвард коснется шайбы и, отменив проброс, переведет игру в чужую зону. Но Овечкин сыграл на порядок лучше, чем ожидалось.

Капитан "Вашингтона" не просто коснулся шайбы, а сделал хитрую передачу от правого борта в зону слота, куда на скорости ворвался Коннор Макмайкл. Форвард "Кэпиталз" технично реализовал выход один на один с вратарем Брэндоном Басси, для которого сегодняшний матч против "столичных" стал первым в карьере в "регулярках" НХЛ.

Овечкин, записав на свой счет голевую передачу, добился ряда достижений. Так, российский форвард в очередной раз превзошел своего старого знакомого Уэйна Гретцки еще по одному показателю, опередив канадца по числу очков, набранных в очных матчах против франшизы "Каролины" (с учетом "Хартфорд Уэйлерс") в чемпионатах НХЛ. Теперь Овечкин (110 очков в 95 матчах против "Каролины") является пятым лучшим бомбардиром в играх с "Харрикейнз" — выше только Рэй Бурк (146 очков), Яромир Ягр (122), Петер Штястны (120) и Дэйв Андрейчук (114).

Александр Михайлович также добрался до отметки в 1800 очков в карьере в НХЛ с учетом игр чемпионатов и плей-офф суммарно. Российский форвард стал лишь 11-м игроком в истории лиги, кому покорилась эта отметка. До Овечкина 1800 очков и более в "регулярках" и плей-офф НХЛ ранее смогли набрать бессменный рекордсмен Уэйн Гретцки (3237 очков), Марк Мессье (2181), Яромир Ягр (2122), Горди Хоу (2010), Рон Фрэнсис (1941), Стив Айзерман (1940), Сидни Кросби (1919), Марио Лемье (1895), Джо Сакик (1829) и Марсель Дионн (1816). Только Овечкин и Кросби являются действующими игроками лиги в этом списке.

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

После этого гола давление "Каролины" увеличилось, и "ураганы", наконец, поразили цель. Александр Никишин, ставший незаменимым игроком команды Бриндамора и одним из лидеров "Каролины" среди защитников, активно поработал в чужой зоне и довел атаку до взятия чужих ворот, выступив ассистентом в голе Николаса Элерса.

Ко второму перерыву накал эмоций на площадке также повысился, и едва выйдя на третью 20-минутку, на льду произошла драка: форвард "Вашингтона" Ник Дауд и нападающий "Кейнз" Джордан Мартинук явно договорились сойтись в кулачном поединке, и сразу же после вбрасывания скинули краги. Моментом позже "Кэпс" получили право на игру в большинстве, и пусть не реализовали ее, но зато перехватили ход матча под свой контроль. Это позволило "столичным" снова выйти вперед благодаря голу все того же Дауда, однако удержать преимущество подопечные Карбери не смогли: за две с небольшим минуты до конца основного времени матча Логан Стэнконен эффектным голом перевел игру в овертайм.

Впоследствии же матч дошел до буллитной серии, где успех отпраздновала "Каролина". Примечательно, что "Вашингтон" пусть и проиграл, но вновь ни разу не уступал в счете по ходу игры. В буллитах же "Кэпиталз" не реализовали ни одной из трех попыток. Голкипер "Кейнз" Брэндон Басси сделал все, чтобы увезти из столицы США победу для своей команды. Личную дуэль у Овечкина он также выиграл. У капитана "Вашингтона" за весь матч с учетом овертайма было три верных шанса сделать американца своей 187-й жертвой в НХЛ, но вратарь буквально ограбил российского снайпера.

Ранее Басси и Овечкин уже встречались, но только в рамках предсезонного контрольного матча. Сейчас же 27-летний вратарь проводит дебютный сезон в НХЛ и в 11 матчах в этой "регулярке" он добыл 10 побед.