Бен Сулайем стал президентом Международной автомобильной федерации
Мохаммед бен Сулайем переизбран президентом Международной автомобильной федерации (FIA) на безальтернативной основе, сообщает организация в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T15:00:00+03:00
спорт, жан тодт, fia, международная автомобильная федерация
