15:00 12.12.2025
Бен Сулайем стал президентом Международной автомобильной федерации
Бен Сулайем стал президентом Международной автомобильной федерации
Мохаммед бен Сулайем переизбран президентом Международной автомобильной федерации (FIA) на безальтернативной основе, сообщает организация в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
спорт
жан тодт
fia
международная автомобильная федерация
спорт, жан тодт, fia, международная автомобильная федерация
Спорт, Жан Тодт, FIA, Международная автомобильная федерация
Бен Сулайем стал президентом Международной автомобильной федерации

Бен Сулайема переизбрали президентом Международной автомобильной федерации

Логотип Международной автомобильной федерации (FIA)
© официальный сайт FIA
Логотип Международной автомобильной федерации (FIA). Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мохаммед бен Сулайем переизбран президентом Международной автомобильной федерации (FIA) на безальтернативной основе, сообщает организация в соцсети Х.
Бен Сулайем был избран в конце 2021 года, сменив Жана Тодта, который пробыл на этом посту 12 лет. Действующий глава организации был единственным кандидатом на выборах в связи с тем, что каждый кандидат должен выбрать в свою команду потенциальных вице-президентов из каждого из шести глобальных регионов FIA, а единственный представитель от Южной Америки вошел в команду бен Сулайема.
Выборы президента федерации на следующие четыре года прошли в пятницу в Ташкенте в рамках Генеральной ассамблеи FIA. Бен Сулайем набрал подавляющее большинство голосов.
