Четыре футболиста "Зенита" вошли в символическую сборную Кубка России
Четыре футболиста "Зенита" вошли в символическую сборную Кубка России - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Четыре футболиста "Зенита" вошли в символическую сборную Кубка России
Игроки петербургского "Зенита" Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Максим Глушенков и Нуралы Алип вошли в состав символической сборной Кубка России по футболу за...
футбол
спорт
зенит
кубок россии по футболу
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Игроки петербургского "Зенита" Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Максим Глушенков и Нуралы Алип вошли в состав символической сборной Кубка России по футболу за 2025 год, сообщается в Telegram-канале турнира.
В состав вошли футболисты, которые чаще всего попадали в команду недели в календарном 2025 году. Действующим победителем турнира является московский ЦСКА.
Полный состав символической сборной Кубка России 2025 года выглядит следующим образом:
- вратарь: Александр Корякин ("Краснодар");
- защитники: Мойзес (ЦСКА), Алип ("Зенит"), Максим Осипенко ("Ростов", московское "Динамо"), Илья Самошников ("Локомотив", "Спартак");
- полузащитники: Данила Козлов ("Краснодар"), Матвей Кисляк (ЦСКА), Глушенков ("Зенит");
- нападающие: Мостовой ("Зенит"), Кассьерра ("Зенит"), Ливай Гарсия ("Спартак").