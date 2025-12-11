Четыре футболиста "Зенита" вошли в символическую сборную Кубка России

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Игроки петербургского "Зенита" Андрей Мостовой, Матео Кассьерра, Максим Глушенков и Нуралы Алип вошли в состав символической сборной Кубка России по футболу за 2025 год, сообщается в Telegram-канале турнира.

В состав вошли футболисты, которые чаще всего попадали в команду недели в календарном 2025 году. Действующим победителем турнира является московский ЦСКА.