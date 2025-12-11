https://ria.ru/20251211/utrekht-nottingem-smotret-onlayn-2061457125.html
"Утрехт" — "Ноттингем Форест": смотреть онлайн матч Лиги Европы 11 декабря
"Утрехт" — "Ноттингем Форест": смотреть онлайн матч Лиги Европы 11 декабря - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
"Утрехт" — "Ноттингем Форест": смотреть онлайн матч Лиги Европы 11 декабря
"Утрехт" и "Ноттингем Форест" встретятся в матче шестого тура Лиги Европы УЕФА. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T20:00:00+03:00
2025-12-11T20:00:00+03:00
2025-12-11T20:00:00+03:00
футбол
утрехт
ноттингем форест
лига европы уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969394569_0:0:1454:818_1920x0_80_0_0_961a2a6cfef469f5a30e78ed0206e50c.jpg
/20251211/futbol-2061379633.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969394569_301:0:1454:865_1920x0_80_0_0_70809bac5b0b381b08208dc4e05290a9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утрехт, ноттингем форест, лига европы уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Утрехт, Ноттингем Форест, Лига Европы УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей