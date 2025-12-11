Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Барселона" пожаловалась на фанатов "Айнтрахта" за ущерб "Камп Ноу"
02:19 11.12.2025
СМИ: "Барселона" пожаловалась на фанатов "Айнтрахта" за ущерб "Камп Ноу"
"Барселона" направила жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фанатов немецкого "Айнтрахта" за ущерб, нанесенный стадиону "Камп Ноу" во время... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
спорт, барселона, айнтрахт (франкфурт), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), лига чемпионов уефа, вокруг спорта
СМИ: "Барселона" пожаловалась на фанатов "Айнтрахта" за ущерб "Камп Ноу"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Барселона" направила жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фанатов немецкого "Айнтрахта" за ущерб, нанесенный стадиону "Камп Ноу" во время матча Лиги чемпионов, сообщает As.
Во вторник "Барселона" дома обыграла "Айнтрахт" со счетом 2:1 в рамках шестого тура основного этапа Лиги чемпионов. По данным издания, на матче присутствовали 2300 болельщиков немецкой команды, которые зажигали пиротехнику и бросали с трибун предметы.
В среду сотрудники "Барселоны" провели инспекцию на стадионе "Камп Ноу", в ходе которой обнаружили сломанные разделительные перегородки, оторванные сиденья и разбитые унитазы. Каталонский клуб направил результаты инспекции в УЕФА с целью вынесения санкций в отношении "Айнтрахта".
"Барселона" провела первый матч в Лиге чемпионов на обновленном стадионе "Камп Ноу". Реконструкция арены стартовала в июне 2022 года. С этого момента команда проводила домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа, вмещающей 6 тыс. зрителей.
Футбол
 
