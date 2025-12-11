https://ria.ru/20251211/smi-2061264044.html
СМИ: "Барселона" пожаловалась на фанатов "Айнтрахта" за ущерб "Камп Ноу"
СМИ: "Барселона" пожаловалась на фанатов "Айнтрахта" за ущерб "Камп Ноу" - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
СМИ: "Барселона" пожаловалась на фанатов "Айнтрахта" за ущерб "Камп Ноу"
"Барселона" направила жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фанатов немецкого "Айнтрахта" за ущерб, нанесенный стадиону "Камп Ноу" во время... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Барселона" направила жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фанатов немецкого "Айнтрахта" за ущерб, нанесенный стадиону "Камп Ноу" во время матча Лиги чемпионов, сообщает As.
Во вторник "Барселона" дома обыграла "Айнтрахт" со счетом 2:1 в рамках шестого тура основного этапа Лиги чемпионов. По данным издания, на матче присутствовали 2300 болельщиков немецкой команды, которые зажигали пиротехнику и бросали с трибун предметы.
В среду сотрудники "Барселоны" провели инспекцию на стадионе "Камп Ноу", в ходе которой обнаружили сломанные разделительные перегородки, оторванные сиденья и разбитые унитазы. Каталонский клуб направил результаты инспекции в УЕФА с целью вынесения санкций в отношении "Айнтрахта".
"Барселона" провела первый матч в Лиге чемпионов на обновленном стадионе "Камп Ноу". Реконструкция арены стартовала в июне 2022 года. С этого момента команда проводила домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа, вмещающей 6 тыс. зрителей.