СМИ: "Барселона" пожаловалась на фанатов "Айнтрахта" за ущерб "Камп Ноу"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Барселона" направила жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фанатов немецкого "Айнтрахта" за ущерб, нанесенный стадиону "Камп Ноу" во время матча Лиги чемпионов, сообщает As.

Во вторник "Барселона" дома обыграла "Айнтрахт" со счетом 2:1 в рамках шестого тура основного этапа Лиги чемпионов. По данным издания, на матче присутствовали 2300 болельщиков немецкой команды, которые зажигали пиротехнику и бросали с трибун предметы.

В среду сотрудники "Барселоны" провели инспекцию на стадионе "Камп Ноу", в ходе которой обнаружили сломанные разделительные перегородки, оторванные сиденья и разбитые унитазы. Каталонский клуб направил результаты инспекции в УЕФА с целью вынесения санкций в отношении "Айнтрахта".