"Манчестер Сити" на выезде одержал победу над "Реалом" в матче ЛЧ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над мадридским "Реалом" в гостевом матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Манчестер Сити" мячи забили Нико О’Райли (35-я минута) и Эрлинг Холанд (43, с пенальти). У "Реала" отличился Родриго (28), который отметился голом впервые с марта 2025 года.

"Манчестер Сити" (13 очков) одержал четвертую победу в основном этапе Лиги чемпионов, также в активе "горожан" ничья и поражение. Английский клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице. "Реал" (12) с четырьмя победами и двумя поражениями располагается на седьмой строчке. Мадридская команда проиграла второй домашний матч подряд во всех соревнованиях.