"Манчестер Сити" на выезде одержал победу над "Реалом" в матче ЛЧ
Футбол
Футбол
 
01:05 11.12.2025
"Манчестер Сити" на выезде одержал победу над "Реалом" в матче ЛЧ
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над мадридским "Реалом" в гостевом матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
футбол
спорт
эрлинг холанд
родриго (родригао)
реал мадрид
манчестер сити
лига чемпионов уефа
спорт, эрлинг холанд, родриго (родригао), реал мадрид, манчестер сити, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Эрлинг Холанд, Родриго (Родригао), Реал Мадрид, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА
"Манчестер Сити" на выезде одержал победу над "Реалом" в матче ЛЧ

Гол Холанда с пенальти принес "Манчестер Сити" победу над "Реалом" в матче ЛЧ

© Getty Images / Angel Martinez - UEFAЭпизод матча ЛЧ между "Реалом" и "Манчестер Сити"
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над мадридским "Реалом" в гостевом матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Манчестер Сити" мячи забили Нико О’Райли (35-я минута) и Эрлинг Холанд (43, с пенальти). У "Реала" отличился Родриго (28), который отметился голом впервые с марта 2025 года.
Лига чемпионов УЕФА
10 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
1 : 2
Манчестер Сити
28‎’‎ • Родриго
(Джуд Беллингем)
35‎’‎ • Nico O'Reilly
(Йошко Гвардиол)
43‎’‎ • Эрлинг Холанд (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Манчестер Сити" (13 очков) одержал четвертую победу в основном этапе Лиги чемпионов, также в активе "горожан" ничья и поражение. Английский клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице. "Реал" (12) с четырьмя победами и двумя поражениями располагается на седьмой строчке. Мадридская команда проиграла второй домашний матч подряд во всех соревнованиях.
В следующем туре "Манчестер Сити" 20 января сыграет в гостях с норвежским "Будё-Глимт", "Реал" в этот же день примет "Монако".
Футбол Спорт Эрлинг Холанд Родриго (Родригао) Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов 2025-2026
 
