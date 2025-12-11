"В футболе нет национальностей": Семин о Сафонове и украинце в "ПСЖ"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Личные отношения между российским вратарем Матвеем Сафоновым французского "Пари Сен-Жермен" и украинским защитником команды Ильей Забарным не должны отражаться на взаимодействиях на поле, в футболе нет национальностей, а существуют только общие задачи, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.
Сафонов и Забарный в среду впервые одновременно сыграли в составе "ПСЖ" в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов между "ПСЖ" и испанским "Атлетиком" (0:0). Россиянин вышел в стартовом составе, украинец появился на поле со скамейки запасных перед стартом второго тайма. Для голкипера это вторая игра в сезоне. Ранее Сафонов провел всю встречу чемпионата Франции с "Ренном" (5:0), Забарный этот матч пропустил.
«
"Сафонов - молодец, он сыграл достойно. А многие ведь говорили, что ему надо менять команду. Ему надо держаться "ПСЖ", он поддерживает уровень игрока основного состава. Но какое количество матчей он проведет, никто не знает. Это покажут только его работа и выбор главного тренера. В этой встрече Сафонов доказал, что можно готовиться к матчам и хорошо действовать, не имея игровой практики. Какая разница, с кем он взаимодействовал - с украинцем или кем-то другим. В футболе нет национальностей, есть задачи, которые стоят перед клубом", - сказал Семин.
"И есть команда, которая старается выполнить цели, поставленные перед ней главным тренером. И есть единое понимание того, что этот матч надо выиграть или хорошо провести. Сафонов и Забарный в этом матче выполняли свои задачи", - добавил собеседник агентства.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года, Забарный - в августе 2025 года. Как сообщал РИА Новости источник, французский клуб хотел расстаться с Сафоновым после подписания контракта с Забарным, на приходе которого настаивал главный тренер Луис Энрике.