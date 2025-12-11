"В футболе нет национальностей": Семин о Сафонове и украинце в "ПСЖ"

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости, Олег Богатов . Личные отношения между российским вратарем Матвеем Сафоновым французского "Пари Сен-Жермен" и украинским защитником команды Ильей Забарным не должны отражаться на взаимодействиях на поле, в футболе нет национальностей, а существуют только общие задачи, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России Юрий Семин.

"И есть команда, которая старается выполнить цели, поставленные перед ней главным тренером. И есть единое понимание того, что этот матч надо выиграть или хорошо провести. Сафонов и Забарный в этом матче выполняли свои задачи", - добавил собеседник агентства.