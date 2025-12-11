Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Реала" поддержал Хаби Алонсо после забитого гола
Футбол
Футбол
 
02:17 11.12.2025
Футболист "Реала" поддержал Хаби Алонсо после забитого гола
Футболист "Реала" поддержал Хаби Алонсо после забитого гола - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Футболист "Реала" поддержал Хаби Алонсо после забитого гола
Нападающий мадридского "Реала" бразилец Родриго заявил, что команда поддерживает главного тренера футбольного клуба Хаби Алонсо. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
футбол
спорт
хаби алонсо
родриго (родригао)
тибо куртуа
реал мадрид
манчестер сити
лига чемпионов уефа
спорт, хаби алонсо, родриго (родригао), тибо куртуа, реал мадрид, манчестер сити, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Хаби Алонсо, Родриго (Родригао), Тибо Куртуа, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА
Футболист "Реала" поддержал Хаби Алонсо после забитого гола

Футболист "Реала" Родриго заявил, что обнял Алонсо после гола, чтобы поддержать

© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФАЭмблема мадридского "Реала"
Эмблема мадридского Реала - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" бразилец Родриго заявил, что команда поддерживает главного тренера футбольного клуба Хаби Алонсо.
В среду "Реал" дома уступил английскому "Манчестер Сити" со счетом 1:2 в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов. Родриго стал автором единственного гола хозяев на 28-й минуте. По информации СМИ, руководство испанского клуба ранее приняло решение, что матч против английского "Манчестер Сити" станет решающим для Алонсо.
"После гола я обнял Хаби Алонсо, потому что знаю, что ему тоже сейчас тяжело. Я хотел показать, что мы поддерживаем нашего тренера", - цитирует Родриго Marca.
«
"Это глупая ничья, у нас были шансы сравнять счет, но мы проиграли. Хаби? Мы не рассматриваем матчи как экзамен, мы хотим выигрывать игры. Мы потеряли слишком много очков в лиге. Мы поддерживаем тренера, сегодня хорошо играли и выложились на 100%, просто победе не суждено было сбыться, вот и все", - заявил голкипер мадридцев Тибо Куртуа
Защитник "Реала" Рауль Асенсио также поддержал тренера: "Мы находимся под пристальным вниманием в каждом матче, как всегда в "Реале". В раздевалке все на 100% поддерживают Хаби. Мы понимаем его посыл".
Алонсо возглавил "Реал" в июне 2025 года. На данный момент команда с 36 очками занимает второе место в чемпионате Испании. "Реал" выиграл два из последних шести матчей во всех соревнованиях, потерпев два домашних поражения подряд.
Футбол Спорт Хаби Алонсо Родриго (Родригао) Тибо Куртуа Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов 2025-2026
 
