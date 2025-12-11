Рейтинг@Mail.ru
Супруга Мухамадиева рассказала о состоянии экс-футболиста
Футбол
 
16:58 11.12.2025
Супруга Мухамадиева рассказала о состоянии экс-футболиста
Супруга Мухамадиева рассказала о состоянии экс-футболиста - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Супруга Мухамадиева рассказала о состоянии экс-футболиста
Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев продолжает находиться в реанимации, сообщила РИА Новости его супруга Мохира Мухамадиева. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
футбол
спартак москва
спорт
спартак москва, спорт
Футбол, Спартак Москва, Спорт
Супруга Мухамадиева рассказала о состоянии экс-футболиста

Экс-футболист Мухамадиев продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии

© Фото : ФК "Рубин"Мухсин Мухамадиев
Мухсин Мухамадиев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : ФК "Рубин"
Мухсин Мухамадиев. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев продолжает находиться в реанимации, сообщила РИА Новости его супруга Мохира Мухамадиева.
У Мухамадиева случился инсульт в феврале, после чего он перенес еще несколько апоплексических ударов. С 15 ноября он находится в больнице им. Вересаева.
"Все еще подключен к ИВЛ, состояние тяжелое", - сказала супруга Мухамадиева.
Мухамадиеву 59 лет, он чемпион России в составе "Спартака" (1994), выступал также за московские "Локомотив" и "Торпедо", тульский "Арсенал", турецкий "Анкарагюджю".
Вадим Шилов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Футболист "Зенита" перенес операцию на колене
3 декабря, 16:45
 
ФутболСпартак МоскваСпорт
 
