Супруга Мухамадиева рассказала о состоянии экс-футболиста

Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев продолжает находиться в реанимации, сообщила РИА Новости его супруга Мохира Мухамадиева. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Экс-футболист Мухамадиев продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев продолжает находиться в реанимации, сообщила РИА Новости его супруга Мохира Мухамадиева.
У Мухамадиева случился инсульт в феврале, после чего он перенес еще несколько апоплексических ударов. С 15 ноября он находится в больнице им. Вересаева.
"Все еще подключен к ИВЛ, состояние тяжелое", - сказала супруга Мухамадиева.
Мухамадиеву 59 лет, он чемпион России
в составе "Спартака
" (1994), выступал также за московские "Локомотив
" и "Торпедо
", тульский "Арсенал
", турецкий "Анкарагюджю
".