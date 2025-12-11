"Будё-Глимт" Хайкина и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче ЛЧ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" и норвежский "Будё-Глимт" сыграли вничью в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 2:2. В составе "Боруссии" дублем отличился Юлиан Брандт (18-я и 51-я минуты). У "Будё-Глимт" мячи забили бывший игрок "Ростова" Хайтам Алеесами (42) и Енс Петтер Хёуге (75).

Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин вышел в стартовом составе и совершил семь сейвов.

"Будё-Глимт" (3 очка) еще не выигрывал в основном этапе Лиги чемпионов и идет на 32-м месте в турнирной таблице. В активе норвежской команды по три ничьи и поражения. "Боруссия" (11) одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Дортмундский клуб располагается на 10-й строчке.

В следующем туре "Боруссия" 20 января сыграет в гостях с лондонским "Тоттенхэмом", "Будё-Глимт" в этот же день примет английский "Манчестер Сити".

Результаты других матчей: