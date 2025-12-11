Рейтинг@Mail.ru
"Будё-Глимт" Хайкина и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче ЛЧ
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:12 11.12.2025
"Будё-Глимт" Хайкина и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче ЛЧ
"Будё-Глимт" Хайкина и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
"Будё-Глимт" Хайкина и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче ЛЧ
Дортмундская "Боруссия" и норвежский "Будё-Глимт" сыграли вничью в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
футбол
спорт
юлиан брандт
никита хайкин
будё-глимт
лига чемпионов уефа
боруссия (дортмунд)
спорт, юлиан брандт, никита хайкин, будё-глимт, лига чемпионов уефа, боруссия (дортмунд)
Футбол, Спорт, Юлиан Брандт, Никита Хайкин, Будё-Глимт, Лига чемпионов УЕФА, Боруссия (Дортмунд)
"Будё-Глимт" Хайкина и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в матче ЛЧ

"Будё-Глимт" Хайкина и дортмундская "Боруссия" сыграли вничью в Лиге чемпионов

© Getty Images / Soccrates ImagesНикита Хайкин
Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / Soccrates Images
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" и норвежский "Будё-Глимт" сыграли вничью в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 2:2. В составе "Боруссии" дублем отличился Юлиан Брандт (18-я и 51-я минуты). У "Будё-Глимт" мячи забили бывший игрок "Ростова" Хайтам Алеесами (42) и Енс Петтер Хёуге (75).
Лига чемпионов УЕФА
10 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Боруссия Д
2 : 2
Буде-Глимт
18‎’‎ • Юлиан Брандт
(Фабиу Силва)
51‎’‎ • Юлиан Брандт
(Максимилиан Байер)
42‎’‎ • Хайтам Алеэсами
(Патрик Берг)
75‎’‎ • Йенс Петер Хауге
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин вышел в стартовом составе и совершил семь сейвов.
"Будё-Глимт" (3 очка) еще не выигрывал в основном этапе Лиги чемпионов и идет на 32-м месте в турнирной таблице. В активе норвежской команды по три ничьи и поражения. "Боруссия" (11) одержала три победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Дортмундский клуб располагается на 10-й строчке.
В следующем туре "Боруссия" 20 января сыграет в гостях с лондонским "Тоттенхэмом", "Будё-Глимт" в этот же день примет английский "Манчестер Сити".

Результаты других матчей:

  • "Байер" (Германия) - "Ньюкасл" (Англия) - 2:2;
  • "Бенфика" (Португалия) - "Наполи" (Италия) - 2:0;
  • "Брюгге" (Бельгия) - "Арсенал" (Англия) - 0:3;
  • "Ювентус" (Италия) - "Пафос" (Кипр) - 2:0.
