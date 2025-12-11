https://ria.ru/20251211/futbol-2061379633.html
В Бильбао забросали камнями автобус "ПСЖ" Сафонова после матча, пишут СМИ
В Бильбао забросали камнями автобус "ПСЖ" Сафонова после матча, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
В Бильбао забросали камнями автобус "ПСЖ" Сафонова после матча, пишут СМИ
Автобус французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" забросали камнями после гостевого матча основного этапа Лиги чемпионов против "Атлетика" из Бильбао,... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
футбол
бильбао
испания
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
атлетик (бильбао)
лига чемпионов уефа
бильбао, испания, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), атлетик (бильбао), лига чемпионов уефа
Футбол, Бильбао, Испания, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Атлетик (Бильбао), Лига чемпионов УЕФА
В Бильбао забросали камнями автобус "ПСЖ" Сафонова после матча, пишут СМИ
RMC Sport: автобус "ПСЖ" забросали камнями после матча Лиги чемпионов в Бильбао