Рейтинг@Mail.ru
В Бильбао забросали камнями автобус "ПСЖ" Сафонова после матча, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:25 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/futbol-2061379633.html
В Бильбао забросали камнями автобус "ПСЖ" Сафонова после матча, пишут СМИ
В Бильбао забросали камнями автобус "ПСЖ" Сафонова после матча, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
В Бильбао забросали камнями автобус "ПСЖ" Сафонова после матча, пишут СМИ
Автобус французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" забросали камнями после гостевого матча основного этапа Лиги чемпионов против "Атлетика" из Бильбао,... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T14:25:00+03:00
2025-12-11T14:25:00+03:00
футбол
бильбао
испания
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
атлетик (бильбао)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019174_0:110:1080:718_1920x0_80_0_0_4b5608d7c80b06b42d6100e5c361edc5.jpg
/20251211/safonov--2061256545.html
бильбао
испания
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019174_0:9:1080:819_1920x0_80_0_0_a9622b5623c9b9085e53dec44c63dac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
бильбао, испания, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), атлетик (бильбао), лига чемпионов уефа
Футбол, Бильбао, Испания, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Атлетик (Бильбао), Лига чемпионов УЕФА
В Бильбао забросали камнями автобус "ПСЖ" Сафонова после матча, пишут СМИ

RMC Sport: автобус "ПСЖ" забросали камнями после матча Лиги чемпионов в Бильбао

© Фотография из соцсетейФутболисты "ПСЖ"
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Автобус французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" забросали камнями после гостевого матча основного этапа Лиги чемпионов против "Атлетика" из Бильбао, сообщает RMC Sport.
Парижане, за которых выступает российский вратарь Матвей Сафонов, в среду сыграли вничью 0:0 с "Атлетиком" в шестом туре основного этапа Лиги чемпионов.
По данным источника, автобус был поврежден в ночь после матча, когда находился на стоянке отеля в центре Бильбао и в нем никого не было. В четверг утром клубу пришлось искать альтернативный транспорт, чтобы покинуть Испанию.
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"ПСЖ" и "Атлетик" сыграли вничью в ЛЧ, Сафонов сохранил ворота сухими
Вчера, 00:52
 
ФутболБильбаоИспанияМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)Атлетик (Бильбао)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала