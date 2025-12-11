Рейтинг@Mail.ru
"Фиорентина" обыграла киевское "Динамо" в матче Лиги конференций
Футбол
 
22:55 11.12.2025
"Фиорентина" обыграла киевское "Динамо" в матче Лиги конференций
Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" обыграл украинское "Динамо" из Киева в матче пятого тура основного этапа Лиги конференций.
"Фиорентина" обыграла киевское "Динамо" в матче Лиги конференций

Футболисты "Фиорентины" обыграли киевское "Динамо" в матче Лиги конференций

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" обыграл украинское "Динамо" из Киева в матче пятого тура основного этапа Лиги конференций.
Встреча во Флоренции завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых забили Мойзе Кин (18-я минута) и Альберт Гвюдмюндссон (74). В составе украинского клуба отличился Николай Михайленко (55).
Лига конференций
11 декабря 2025 • начало в 20:45
Завершен
Фиорентина
2 : 1
Динамо Киев
18‎’‎ • Мойзе Кин
(Додо)
74‎’‎ • Альберт Гудмундссон
(Мойзе Кин)
55‎’‎ • Николай Михайленко
(Александр Пихаленок)
Календарь Турнирная таблица История встреч
После матча четвертого тура "Динамо" отправило в отставку главного тренера Андрея Шовковского, которого сменил Игорь Костюк.
"Фиорентина" с 9 очками занимает седьмое место в таблице, киевляне с 3 очками располагаются на 28-й строчке.
Результаты других матчей игрового дня:
"Брейдаблик" (Исландия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 3:1;
"Дрита" (Босния и Герцеговина) - АЗ (Нидерланды) - 0:3;
"Ноа" (Армения) - "Легия" (Польша) - 2:1;
"Самсунспор" (Турция) - АЕК (Греция) - 1:2;
"Университатя" (Румыния) - "Спарта" (Чехия) - 1:2;
"Хеккен" (Швеция) - АЕК (Кипр) - 1:1;
"Шкендия" (Северная Македония) - "Слован" (Словакия) - 2:0;
"Ягеллония" (Польша) - "Райо Вальекано" (Испания) - 1:2.
