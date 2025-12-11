Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура США отказалась от части обвинений в деле о коррупции в ФИФА - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:39 11.12.2025 (обновлено: 08:08 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/fifa-2061281649.html
Прокуратура США отказалась от части обвинений в деле о коррупции в ФИФА
Прокуратура США отказалась от части обвинений в деле о коррупции в ФИФА - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Прокуратура США отказалась от части обвинений в деле о коррупции в ФИФА
Федеральные прокуроры в Нью-Йорке прекратили уголовное преследование в отношении бывшего топ-менеджера медиахолдинга Fox Эрнана Лопеса, который ранее был... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T07:39:00+03:00
2025-12-11T08:08:00+03:00
футбол
в мире
нью-йорк (город)
сша
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569567120_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_7bf05ab17c32bcff86426d610bb71c5b.jpg
/20251210/platini-2061240454.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569567120_105:0:945:630_1920x0_80_0_0_b264a83beefe08fbba25e790754c06f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, нью-йорк (город), сша, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, В мире, Нью-Йорк (город), США, Международная федерация футбола (ФИФА)
Прокуратура США отказалась от части обвинений в деле о коррупции в ФИФА

NY Times: в США отказались от части обвинений в деле о коррупции в ФИФА

© официальный твиттер FIFA MediaЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© официальный твиттер FIFA Media
Логотип ФИФА. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Федеральные прокуроры в Нью-Йорке прекратили уголовное преследование в отношении бывшего топ-менеджера медиахолдинга Fox Эрнана Лопеса, который ранее был осужден по делу о многомиллионных взятках за права на трансляции футбольных турниров, сообщает NY Times.
В марте 2023 года Лопес, который возглавлял латиноамериканское направление спортивного телеканала Fox, был признан виновным по статьям о мошенничестве, отмывании денег и даче взяток.
По мнению следствия, он участвовал в схеме по подкупу глав национальных футбольных ассоциаций для получения контрактов на трансляции ключевых южноамериканских клубных турниров - Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. Дело Лопеса стало частью расследования министерства юстиции США, вскрывшего системную коррупцию в Международной федерации футбола (ФИФА).
По информации издания, прокуратура направила ходатайство о полном снятии обвинений с Лопеса и аргентинской маркетинговой компании Full Play Group. Отмечается, что прекращение дела "отвечает интересам правосудия".
Сам Лопес заявил, что "испытывает удовлетворение" от запроса о прекращении дела, и назвал обвинения против него "необоснованными с самого начала".
Мишель Платини - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Платини подал иск о клевете против трех экс-чиновников ФИФА
10 декабря, 22:17
 
ФутболВ миреНью-Йорк (город)СШАМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала