Прокуратура США отказалась от части обвинений в деле о коррупции в ФИФА

2025-12-11
2025-12-11T07:39:00+03:00
2025-12-11T08:08:00+03:00
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Федеральные прокуроры в Нью-Йорке прекратили уголовное преследование в отношении бывшего топ-менеджера медиахолдинга Fox Эрнана Лопеса, который ранее был осужден по делу о многомиллионных взятках за права на трансляции футбольных турниров, сообщает NY Times.
В марте 2023 года Лопес, который возглавлял латиноамериканское направление спортивного телеканала Fox, был признан виновным по статьям о мошенничестве, отмывании денег и даче взяток.
По мнению следствия, он участвовал в схеме по подкупу глав национальных футбольных ассоциаций для получения контрактов на трансляции ключевых южноамериканских клубных турниров - Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. Дело Лопеса стало частью расследования министерства юстиции США, вскрывшего системную коррупцию в Международной федерации футбола (ФИФА)
.
По информации издания, прокуратура направила ходатайство о полном снятии обвинений с Лопеса и аргентинской маркетинговой компании Full Play Group. Отмечается, что прекращение дела "отвечает интересам правосудия".
Сам Лопес заявил, что "испытывает удовлетворение" от запроса о прекращении дела, и назвал обвинения против него "необоснованными с самого начала".