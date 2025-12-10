https://ria.ru/20251210/yuventus-pafos-smotret-onlayn-2061195882.html
"Ювентус" — "Пафос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря
"Ювентус" — "Пафос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Ювентус" — "Пафос": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря
"Ювентус" и "Пафос" встретятся в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T22:00:00+03:00
2025-12-10T22:00:00+03:00
2025-12-10T22:00:00+03:00
футбол
ювентус
пафос
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
Новости
ru-RU
ювентус, пафос, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Ювентус, Пафос, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей