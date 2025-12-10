https://ria.ru/20251210/rabota-2061072189.html
Олимпийское собрание поставило оценку работе ОКР в 2025 году
Олимпийское собрание поставило оценку работе ОКР в 2025 году - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Олимпийское собрание поставило оценку работе ОКР в 2025 году
Олимпийское собрание поставило оценку "удовлетворительно" работе Олимпийского комитета России в 2025 году, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T12:13:00+03:00
2025-12-10T12:13:00+03:00
2025-12-10T12:24:00+03:00
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156215/72/1562157268_0:101:3119:1855_1920x0_80_0_0_b3bb533b01e3c4c6a678c84257e22caf.jpg
/20251127/smirnov-2058149883.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156215/72/1562157268_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e13f030c42178680c64c313090e3b22e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), спорт
Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Спорт
Олимпийское собрание поставило оценку работе ОКР в 2025 году
Олимпийское собрание оценило работу ОКР в 2025 году как удовлетворительную