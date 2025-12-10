Рейтинг@Mail.ru
Олимпийское собрание поставило оценку работе ОКР в 2025 году - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
12:13 10.12.2025 (обновлено: 12:24 10.12.2025)
Олимпийское собрание поставило оценку работе ОКР в 2025 году
Олимпийское собрание поставило оценку "удовлетворительно" работе Олимпийского комитета России в 2025 году, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), спорт
Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Спорт
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийское собрание поставило оценку "удовлетворительно" работе Олимпийского комитета России в 2025 году, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Олимпийское собрание проходит в среду в Москве.
Министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев предложил поставить оценку "успешно" в случае полного восстановления прав ОКР.
За оценку "удовлетворительно" проголосовали 124 из 125 делегатов, один воздержался.
Почетный президент Олимпийского комитета России, почетный член МОК Виталий Смирнов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Почетный президент ОКР: американцы должны просить нас приехать к ним на ОИ
27 ноября, 18:26
 
Михаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Спорт
 
