Рейтинг@Mail.ru
Гол и две передачи Грицюка помогли "Нью-Джерси" победить "Оттаву" - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:34 10.12.2025 (обновлено: 07:43 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/nkhl-2061005426.html
Гол и две передачи Грицюка помогли "Нью-Джерси" победить "Оттаву"
Гол и две передачи Грицюка помогли "Нью-Джерси" победить "Оттаву" - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Гол и две передачи Грицюка помогли "Нью-Джерси" победить "Оттаву"
"Нью-Джерси Девилз" обыграл "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T07:34:00+03:00
2025-12-10T07:43:00+03:00
хоккей
спорт
оттава
канада
коди гласс
дрейк батерсон
арсений грицюк
нью-джерси девилз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054665549_0:68:2048:1220_1920x0_80_0_0_8634f2ea9a142b220c482bf3502fc8c7.jpg
/20251210/nkhl-2061005111.html
оттава
канада
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054665549_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_575125dd511698fe51d29f3257a06516.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, оттава, канада, коди гласс, дрейк батерсон, арсений грицюк, нью-джерси девилз, оттава сенаторз, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Оттава, Канада, Коди Гласс, Дрейк Батерсон, Арсений Грицюк, Нью-Джерси Девилз, Оттава Сенаторз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Гол и две передачи Грицюка помогли "Нью-Джерси" победить "Оттаву"

Грицюк помог "Нью-Джерси" победить "Оттаву", впервые набрав три очка в матче НХЛ

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Нью-Джерси Девилз"Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк
Российский нападающий Нью-Джерси Девилз Арсений Грицюк - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Нью-Джерси Девилз"
Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Нью-Джерси Девилз" обыграл "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Оттаве, завершилась в пользу гостей со счетом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Шимон Немец (6-я минута), Арсений Грицюк (18), Пол Коттер (25) и Коди Гласс (53). У проигравших отличились Дрейк Батерсон (2, 31) и Тим Штюцле (13).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Оттава
3 : 4
Нью-Джерси
01:36 • Дрейк Батерсон
(Брэди Ткачук, Джейк Сэндерсон)
12:59 • Тим Штюцле
(Брэди Ткачук, Дилан Козенс)
30:35 • Дрейк Батерсон
(Дилан Козенс, Тим Штюцле)
05:09 • Шимон Немец
(Коннор Браун, Арсений Грицюк)
17:59 • Арсений Грицюк
(Коннор Браун, Коди Гласс)
24:21 • Пол Коттер
52:24 • Коди Гласс
(Арсений Грицюк, Коннор Браун)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Грицюк также отметился результативными передачами в эпизодах с первым и последним голами своей команды. 24-летний россиянин впервые в карьере набрал три очка в одном матче НХЛ. Его признали первой звездой встречи.
"Нью-Джерси" прервал пятиматчевую серию поражений и, набрав, 35 очков, поднялся в турнирной таблице Столичного дивизиона на шестое место. "Оттава" с 30 баллами идет на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Девилз" в ночь на 12 декабря по московскому времени примут клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", а команда из столицы Канады тогда же сыграет в гостях с "Коламбус Блю Джекетс".
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Шайба и пас Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ
07:30
 
ХоккейСпортОттаваКанадаКоди ГлассДрейк БатерсонАрсений ГрицюкНью-Джерси ДевилзОттава СенаторзТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала