Гол и две передачи Грицюка помогли "Нью-Джерси" победить "Оттаву"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Нью-Джерси Девилз" обыграл "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Оттаве, завершилась в пользу гостей со счетом 4:3 (2:2, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Шимон Немец (6-я минута), Арсений Грицюк (18), Пол Коттер (25) и Коди Гласс (53). У проигравших отличились Дрейк Батерсон (2, 31) и Тим Штюцле (13).
10 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
01:36 • Дрейк Батерсон
(Брэди Ткачук, Джейк Сэндерсон)
12:59 • Тим Штюцле
30:35 • Дрейк Батерсон
05:09 • Шимон Немец
(Коннор Браун, Арсений Грицюк)
17:59 • Арсений Грицюк
24:21 • Пол Коттер
52:24 • Коди Гласс
(Арсений Грицюк, Коннор Браун)
Грицюк также отметился результативными передачами в эпизодах с первым и последним голами своей команды. 24-летний россиянин впервые в карьере набрал три очка в одном матче НХЛ. Его признали первой звездой встречи.
"Нью-Джерси" прервал пятиматчевую серию поражений и, набрав, 35 очков, поднялся в турнирной таблице Столичного дивизиона на шестое место. "Оттава" с 30 баллами идет на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Девилз" в ночь на 12 декабря по московскому времени примут клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", а команда из столицы Канады тогда же сыграет в гостях с "Коламбус Блю Джекетс".