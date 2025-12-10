Меликов отреагировал на скандальную акцию фанатов махачкалинского "Динамо"

«

"Это неправильно, когда болельщики вопреки всем кавказским канонам пытаются оскорбить тренера. Для каждого спортсмена тренер — важный человек, с которым порой проводят больше времени, чем с родителями. Нельзя опускаться до такого уровня", – приводит слова Меликова его пресс-служба.