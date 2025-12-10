Меликов отреагировал на скандальную акцию фанатов махачкалинского "Динамо"

МАХАЧКАЛА, 10 дек - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов на заседании рабочей группы попечительского совета махачкалинского "Динамо" назвал неприемлемой акцию болельщиков клуба, которые во время матча чемпионата России призвали Хасанби Биджиева покинуть пост главного тренера команды.
В воскресенье махачкалинское "Динамо" на своем поле проиграло "Нижнему Новгороду" (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По ходу встречи болельщики дагестанского клуба, находившиеся на трибунах, показали надпись "Биджиев, уходи", которая была нанесена на заднюю сторону курток. После встречи Биджиев подал в отставку, во вторник клуб ее принял.
"Это неправильно, когда болельщики вопреки всем кавказским канонам пытаются оскорбить тренера. Для каждого спортсмена тренер — важный человек, с которым порой проводят больше времени, чем с родителями. Нельзя опускаться до такого уровня", – приводит слова Меликова его пресс-служба.
Глава республики поблагодарил Биджиева, при котором клуб впервые в своей истории вышел в РПЛ и в дебютном сезоне 2024/25 сохранил прописку в высшем дивизионе страны.