Мбаппе вошел в заявку "Реала" на матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"
Футбол
 
16:20 10.12.2025 (обновлено: 17:20 10.12.2025)
Мбаппе вошел в заявку "Реала" на матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"
футбол
спорт
килиан мбаппе
реал мадрид
манчестер сити
лига чемпионов уефа
Новости
спорт, килиан мбаппе, реал мадрид, манчестер сити, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Килиан Мбаппе, Реал Мадрид, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА
Мбаппе вошел в заявку "Реала" на матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"

Мбаппе попал в заявку "Реала" на матч против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Французский футболист мадридского "Реала" Килиан Мбаппе вошел в заявку испанской команды на матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити", сообщает "Реал" в соцсети Х.
Игра пройдет в среду в Мадриде, начало - 23:00 мск. Мбаппе получил травму в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (0:2) 7 декабря. По данным СМИ, 26-летний форвард сломал безымянный палец левой руки.
Лига чемпионов УЕФА
10 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
1 : 2
Манчестер Сити
28‎’‎ • Родриго
(Джуд Беллингем)
35‎’‎ • Nico O'Reilly
(Йошко Гвардиол)
43‎’‎ • Эрлинг Холанд (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Мбаппе выступает за "Реал" с лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за мадридский клуб 24 матча в различных турнирах и забил 26 голов. Его клуб идет на пятом месте в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, набрав 12 очков за пять туров.
Футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов 2025-2026
 
