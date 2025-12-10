Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" на выезде одолел "Интер" в матче ЛЧ
Футбол
 
01:04 10.12.2025 (обновлено: 01:55 10.12.2025)
"Ливерпуль" на выезде одолел "Интер" в матче ЛЧ
"Ливерпуль" на выезде одолел "Интер" в матче ЛЧ
Итальянский "Интер" на своем поле проиграл английскому "Ливерпулю" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
"Ливерпуль" на выезде одолел "Интер" в матче ЛЧ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Итальянский "Интер" на своем поле проиграл английскому "Ливерпулю" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе "красных" мяч забил Доминик Собослаи (88-я минута, пенальти).
Лига чемпионов УЕФА
09 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Интер М
0 : 1
Ливерпуль
88‎’‎ • Доминик Собослаи (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" (12 очков) идет на пятом месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. "Ливерпуль" (12) поднялся на восьмую позицию.
В следующем матче "Интер" 20 января примет английский "Арсенал", "Ливерпуль" днем позднее на выезде встретится с французским "Марселем".
