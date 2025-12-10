https://ria.ru/20251210/lch-2060985362.html
"Ливерпуль" на выезде одолел "Интер" в матче ЛЧ
Итальянский "Интер" на своем поле проиграл английскому "Ливерпулю" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
