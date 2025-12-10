Овечкин оценил последние результаты "Вашингтона"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал хорошими последние результаты команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Вашингтон" выиграл 10 из последних 12 матчей и с 39 очками идет на первом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции.
"Самое важное - это одерживать победы. В конце концов, если вы не набираете очки, это, вероятно, будет стоить вам места в плей-офф. Сейчас команда играет хорошо. У нас есть несколько травмированных игроков, но ребята показывают отличную игру. Мы стараемся всячески помогать друг другу как на льду, так и вне его, и взаимопонимание налажено, так что это очень хорошая ситуация", - цитирует Овечкина rg.ru.
Овечкину 40 лет. В прошлом сезоне форвард побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах лиги (894). В нынешнем сезоне россиянин провел 30 игр, в которых набрал 29 (14 голов + 15 передач) очков.