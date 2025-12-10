Рейтинг@Mail.ru
Овечкин оценил последние результаты "Вашингтона"
Хоккей
Хоккей
 
20:26 10.12.2025
Овечкин оценил последние результаты "Вашингтона"
Овечкин оценил последние результаты "Вашингтона" - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Овечкин оценил последние результаты "Вашингтона"
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал хорошими последние результаты команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 10.12.2025
спорт, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин оценил последние результаты "Вашингтона"

Овечкин: взаимопонимание на льду налажено, так что это очень хорошая ситуация

Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : x.com/nhlmedia
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал хорошими последние результаты команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Вашингтон" выиграл 10 из последних 12 матчей и с 39 очками идет на первом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона и всей Восточной конференции.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
2 : 0
Коламбус
20:50 • Якоб Чичрун
(Том Уилсон, Энтони Бовилье)
58:34 • Алексей Протас
(Мартин Фехервари)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Самое важное - это одерживать победы. В конце концов, если вы не набираете очки, это, вероятно, будет стоить вам места в плей-офф. Сейчас команда играет хорошо. У нас есть несколько травмированных игроков, но ребята показывают отличную игру. Мы стараемся всячески помогать друг другу как на льду, так и вне его, и взаимопонимание налажено, так что это очень хорошая ситуация", - цитирует Овечкина rg.ru.
Овечкину 40 лет. В прошлом сезоне форвард побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах лиги (894). В нынешнем сезоне россиянин провел 30 игр, в которых набрал 29 (14 голов + 15 передач) очков.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Мы ничего не можем сделать": Овечкин о недопуске на Олимпиаду
Вчера, 20:11
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
