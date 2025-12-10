Рейтинг@Mail.ru
"Аякс" на выезде вырвал победу у "Карабаха" в Лиге чемпионов
Футбол
 
22:43 10.12.2025
"Аякс" на выезде вырвал победу у "Карабаха" в Лиге чемпионов
Азербайджанский "Карабах" проиграл нидерландскому "Аяксу" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Футбол, Спорт, Каспер Дольберг, Карабах, Аякс, Лига чемпионов УЕФА
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Азербайджанский "Карабах" проиграл нидерландскому "Аяксу" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла в среду в Баку, закончилась волевой победой гостей со счетом 4:2. У победителей дубль оформил Оскар Глух (79-я и 90-я минуты), по одному мячу забили Каспер Дольберг (39-я минута) и Антон Гоэи (83). В составе "Карабаха" отличились Камило Дуран (10) и Матеус Сильва (47).
Лига чемпионов УЕФА
10 декабря 2025 • начало в 20:45
Завершен
Карабах
2 : 4
Аякс
10‎’‎ • Camilo Duran
(Эльвин Джафаркулиев)
47‎’‎ • Матеус Силва
39‎’‎ • Каспер Дольберг
(Sean Steur)
79‎’‎ • Оскар Глух
83‎’‎ • Антон Гааи
(Don-Angelo Konadu)
90‎’‎ • Оскар Глух
(Мика Годтс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Аякс" прервал пятиматчевую серию поражений в Лиге чемпионов и с тремя очками идет на 33-м месте в турнирной таблице. "Карабах" (7 очков) располагается на 21-й позиции.
В другом матче испанский "Вильярреал" дома уступил датскому "Копенгагену" - 2:3.
Футбол Спорт Каспер Дольберг Карабах Аякс Лига чемпионов 2025-2026
 
