"Аякс" на выезде вырвал победу у "Карабаха" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Азербайджанский "Карабах" проиграл нидерландскому "Аяксу" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла в среду в Баку, закончилась волевой победой гостей со счетом 4:2. У победителей дубль оформил Оскар Глух (79-я и 90-я минуты), по одному мячу забили Каспер Дольберг (39-я минута) и Антон Гоэи (83). В составе "Карабаха" отличились Камило Дуран (10) и Матеус Сильва (47).
