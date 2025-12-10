Рейтинг@Mail.ru
Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым пилотом сезона "Формулы-1"
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
13:27 10.12.2025
Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым пилотом сезона "Формулы-1"
Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым пилотом сезона "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым пилотом сезона "Формулы-1"
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым пилотом "Формулы-1" в 2025 году, согласно данным Forbes. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
/20251207/ferstappen-2060453976.html
Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым пилотом сезона "Формулы-1"

Пилот "Ред Булл" Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым пилотом "Формулы-1"

© пресс-служба "Ред Булл Рейсинг"Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© пресс-служба "Ред Булл Рейсинг"
Макс Ферстаппен. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым пилотом "Формулы-1" в 2025 году, согласно данным Forbes.
Нидерландец в прошедшем сезоне стал вторым, отстав на два очка в зачете пилотов от британца Ландо Норриса ("Макларен"). В случае пятого подряд чемпионства Ферстаппен мог повторить рекорд немца Михаэля Шумахера. За сезон 28-летний пилот заработал 76 млн долларов, из которых 65 млн составляет зарплата и 11 млн - бонусы.
Вторым стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. 40-летний британец в дебютном для сезоне в "Феррари" занял шестое место и суммарно заработал 70 млн долларов (70+0,5).
Третье место в списке занял его соотечественник Норрис. 26-летний пилот "Макларена" впервые в своей карьере стал чемпионом "Формулы-1", заработав за сезон 57,5 млн (18+39,5).
Далее в списке расположились: 4. Оскар Пиастри ("Макларен", 37,5 млн); 5. Шарль Леклер ("Феррари", 30 млн); 6. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин", 26,5 млн); 7. Джордж Расселл ("Мерседес", 26 млн); 8. Лэнс Стролл ("Астон Мартин", 13,5 млн); 9. Карлос Сайнс ("Уильямс", 13 млн); 10. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес", 12,5 млн).
Пилот Ред Булл Рейсинг Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Ферстаппен высказался о поражении в зачете пилотов "Формулы-1" в два очка
7 декабря, 21:23
 
Формула-1СпортМихаэль ШумахерКарлос СайнсForbesФернандо Алонсо (автогонщик)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
