Рейтинг@Mail.ru
Дабл-дабл Мартюка помог "Зениту" разгромить "Самару" - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
22:07 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/basketbol-2061239624.html
Дабл-дабл Мартюка помог "Зениту" разгромить "Самару"
Дабл-дабл Мартюка помог "Зениту" разгромить "Самару" - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Дабл-дабл Мартюка помог "Зениту" разгромить "Самару"
Петербургский "Зенит" крупно обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T22:07:00+03:00
2025-12-10T22:07:00+03:00
баскетбол
спорт
никита михайловский
санкт-петербург
самара
бк автодор
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759847292_0:1305:1661:2239_1920x0_80_0_0_39964c5a36a1f5fb01e242bd2f7cfd3f.jpg
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759847292_0:1149:1661:2395_1920x0_80_0_0_33f74c0a1c8ddba48229c3e2d2faa467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита михайловский, санкт-петербург, самара, бк автодор, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Никита Михайловский, Санкт-Петербург, Самара, БК Автодор, Единая Лига ВТБ
Дабл-дабл Мартюка помог "Зениту" разгромить "Самару"

"Зенит" крупно обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАндрей Мартюк
Андрей Мартюк - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Андрей Мартюк. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Петербургский "Зенит" крупно обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в среду в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев со счетом 95:56 (21:8, 19:17, 29:13, 26:18). Самым результативным игроком матча стал Никита Михайловский из "Самары", набравший 14 очков. В составе "Зенита" по 13 очков набрали Ненад Димитриевич и Андрей Мартюк, который также сделал 15 подборов.
Петербургская команда с 9 победами в 14 матчах идет на четвертом месте в турнирной таблице. "Самара", не одержавшая ни одной победы со старта сезона располагается на последней, 11-й позиции.
В другом матче московский МБА-МАИ на своей площадке обыграл саратовский "Автодор" со счетом 95:90.
Единая Лига ВТБ
10 декабря 2025 • начало в 20:00
Завершен
Зенит
97 : 56
Самара
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
БаскетболСпортНикита МихайловскийСанкт-ПетербургСамараБК АвтодорЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Аякс
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    ФК Копенгаген
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    ПСЖ
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Пафос
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Арсенал
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Буде-Глимт
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Ньюкасл
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Наполи
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала