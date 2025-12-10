https://ria.ru/20251210/basketbol-2061239624.html
Дабл-дабл Мартюка помог "Зениту" разгромить "Самару"
Дабл-дабл Мартюка помог "Зениту" разгромить "Самару" - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
Дабл-дабл Мартюка помог "Зениту" разгромить "Самару"
Петербургский "Зенит" крупно обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 10.12.2025
2025-12-10T22:07:00+03:00
2025-12-10T22:07:00+03:00
2025-12-10T22:07:00+03:00
баскетбол
спорт
никита михайловский
санкт-петербург
самара
бк автодор
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759847292_0:1305:1661:2239_1920x0_80_0_0_39964c5a36a1f5fb01e242bd2f7cfd3f.jpg
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759847292_0:1149:1661:2395_1920x0_80_0_0_33f74c0a1c8ddba48229c3e2d2faa467.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, никита михайловский, санкт-петербург, самара, бк автодор, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Никита Михайловский, Санкт-Петербург, Самара, БК Автодор, Единая Лига ВТБ
Дабл-дабл Мартюка помог "Зениту" разгромить "Самару"
"Зенит" крупно обыграл "Самару" в матче Единой лиги ВТБ