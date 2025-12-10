https://ria.ru/20251210/atletik-pszh-smotret-onlayn-2061197819.html
"Атлетик" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря
"Атлетик" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря - РИА Новости Спорт, 10.12.2025
"Атлетик" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря
Испанский "Атлетик" и французский "ПСЖ", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, встретятся в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА... РИА Новости Спорт, 10.12.2025
