"Атлетик" — "ПСЖ": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 10 декабря

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Испанский "Атлетик" и французский "ПСЖ", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, встретятся в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА. Парижане являются действующими победителями главного клубного турнира Старого Света.

Встреча состоится 10 декабря в Бильбао. Она начнется в 23:00 по московскому времени .