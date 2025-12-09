https://ria.ru/20251209/yunion-marsel-smotret-onlayn-2060899463.html
"Юнион" — "Марсель": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря
"Юнион" — "Марсель": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
"Юнион" — "Марсель": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря
"Юнион" и "Марсель" встретятся в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T22:00:00+03:00
2025-12-09T22:00:00+03:00
2025-12-09T22:00:00+03:00
футбол
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
олимпик (марсель)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995955461_0:239:1080:847_1920x0_80_0_0_7b61c559c1c6eb1a71ba7af351b2c7f9.jpg
/20251207/safonov-2060371158.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995955461_0:138:1080:948_1920x0_80_0_0_89c79ddad18d89f0000b15e947cb4aa1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей, олимпик (марсель)
Футбол, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей, Олимпик (Марсель)