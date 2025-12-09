ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Московский ЦСКА на своем паркете обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 93:55 (19:12, 29:13, 27:23, 18:7) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Мело Тримбл (17). У "Пармы" самым результативным стал Брэндан Адамс (12 очков), также дабл-дабл в активе Террелла Картера (10 очков, 11 подборов).
ЦСКА одержал 12-ю победу в текущем сезоне и вышел в лидеры турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, также имея в своем активе два поражения. "Парма" (8 побед, 6 поражений) располагается на пятом месте.
В следующем матче чемпионата ЦСКА 12 декабря примет "Самару", "Парма" двумя днями позднее дома сыграет против краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".
"Парма" обыграла "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
4 декабря, 20:12