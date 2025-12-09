Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
21:09 09.12.2025
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА на своем паркете обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
баскетбол
спорт
цска
единая лига втб
бк парма
спорт, цска, единая лига втб, бк парма
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, Единая Лига ВТБ, БК Парма
ЦСКА обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА обыграли "Парму" и вышли на первое место в Единой лиге ВТБ

© Фото : Пресс-служба ПБК ЦСКА
Баскетболисты и болельщики ЦСКА
© Фото : Пресс-служба ПБК ЦСКА
Баскетболисты и болельщики ЦСКА. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Московский ЦСКА на своем паркете обыграл пермскую "Парму" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 93:55 (19:12, 29:13, 27:23, 18:7) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Мело Тримбл (17). У "Пармы" самым результативным стал Брэндан Адамс (12 очков), также дабл-дабл в активе Террелла Картера (10 очков, 11 подборов).
ЦСКА одержал 12-ю победу в текущем сезоне и вышел в лидеры турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, также имея в своем активе два поражения. "Парма" (8 побед, 6 поражений) располагается на пятом месте.
В следующем матче чемпионата ЦСКА 12 декабря примет "Самару", "Парма" двумя днями позднее дома сыграет против краснодарского клуба "Локомотив-Кубань".
Баскетболист Пармы в матче Единой лиги ВТБ
"Парма" обыграла "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
4 декабря, 20:12
 
Баскетбол
 
Матч-центр
 
