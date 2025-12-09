Рейтинг@Mail.ru
Президент ЦСКА высказался о возможном обмене Спронга - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:28 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/sprong-2060827266.html
Президент ЦСКА высказался о возможном обмене Спронга
Президент ЦСКА высказался о возможном обмене Спронга - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Президент ЦСКА высказался о возможном обмене Спронга
Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович не исключил варианта обмена нидерландского нападающего Даниэля Спронга. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T14:28:00+03:00
2025-12-09T14:28:00+03:00
хоккей
спорт
даниэл спронг
игорь никитин
игорь есмантович
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060826574_0:0:2806:1578_1920x0_80_0_0_8f4213d03614f051b590d073483ba49e.jpg
/20251202/nikitin-2059078443.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060826574_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_0c4c211741194c43ecb18d6516187859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даниэл спронг, игорь никитин, игорь есмантович, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Даниэл Спронг, Игорь Никитин, Игорь Есмантович, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Президент ЦСКА высказался о возможном обмене Спронга

Есмантович заявил, что вопрос обмена Спронга обсуждается

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДаниэль Спронг
Даниэль Спронг - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович не исключил варианта обмена нидерландского нападающего Даниэля Спронга.
Спронг перешел в ЦСКА летом, его контракт рассчитан на один сезон. В 29 матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он набрал 31 очко (12 голов и 19 передач). Нидерландец является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом ЦСКА в сезоне. Спронг не вошел в заявку армейцев на последние четыре матча. Ранее главный тренер "красно-синих" Игорь Никитин заявил, что форвард играет на личную статистику, а не на команду.
"На платформе вопроса относительно Спронга я нахожусь в одинаковой позиции с Игорем Никитиным. Мало быть звездой, надо быть еще и лидером. Понятие "лучший бомбардир" имеет две стороны: кому забивать, когда, в каких моментах. Нужно забивать в сложные моменты и серьезным командам. Игорь Никитин попал в точку в вопросе работы со Спронгом. У нас нет претензий к формату игры Даниэля, что касается его результативности. Но звезда должна быть лидером. У него есть контракт. Что касается возможности его обмена, то обсуждается вопрос о том, как нам дальше вести отношения с игроком", - сказал Есмантович журналистам.
"Если говорить о вратарском вопросе, то тот, кого мы брали, не стал первым номером, и нам пришлось от него отказаться. Пока мы решаем эту проблему. У нас есть два отличных вратаря", - добавил президент ЦСКА.
Главный тренер ПХК ЦСКА Игорь Никитин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Играет на статистику": Никитин объяснил, почему Спронг не попал в состав
2 декабря, 01:35
 
ХоккейСпортДаниэл СпронгИгорь НикитинИгорь ЕсмантовичЦСКАКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала