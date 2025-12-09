Президент ЦСКА высказался о возможном обмене Спронга

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович не исключил варианта обмена нидерландского нападающего Даниэля Спронга.
Спронг перешел в ЦСКА летом, его контракт рассчитан на один сезон. В 29 матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он набрал 31 очко (12 голов и 19 передач). Нидерландец является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом ЦСКА в сезоне. Спронг не вошел в заявку армейцев на последние четыре матча. Ранее главный тренер "красно-синих" Игорь Никитин заявил, что форвард играет на личную статистику, а не на команду.
"На платформе вопроса относительно Спронга я нахожусь в одинаковой позиции с Игорем Никитиным. Мало быть звездой, надо быть еще и лидером. Понятие "лучший бомбардир" имеет две стороны: кому забивать, когда, в каких моментах. Нужно забивать в сложные моменты и серьезным командам. Игорь Никитин попал в точку в вопросе работы со Спронгом. У нас нет претензий к формату игры Даниэля, что касается его результативности. Но звезда должна быть лидером. У него есть контракт. Что касается возможности его обмена, то обсуждается вопрос о том, как нам дальше вести отношения с игроком", - сказал Есмантович журналистам.
"Если говорить о вратарском вопросе, то тот, кого мы брали, не стал первым номером, и нам пришлось от него отказаться. Пока мы решаем эту проблему. У нас есть два отличных вратаря", - добавил президент ЦСКА.