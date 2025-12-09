Рейтинг@Mail.ru
09.12.2025

Ротенберг не вызвал игроков СКА на Кубок Первого канала
Хоккей
 
08:41 09.12.2025
Ротенберг не вызвал игроков СКА на Кубок Первого канала
Федерация хоккея России (ФХР) в своем Telegram-канале назвала состав сборной "Россия 25" на Кубок Первого канала. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
спорт, россия 25, континентальная хоккейная лига (кхл), роман ротенберг, кубок первого канала
Хоккей, Спорт, Россия 25, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Роман Ротенберг, Кубок Первого канала
Ни один игрок СКА не вошел в состав сборной "Россия 25" на Кубок Первого канала

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) в своем Telegram-канале назвала состав сборной "Россия 25" на Кубок Первого канала.
Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. Сборная России сыграет с командами Белоруссии и Казахстана. В состав команды вошли представители 15 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Радулов не сыграет на Кубке Первого канала
Вчера, 01:23
Состав выглядит следующим образом:
вратари - Владимир Галкин ("Автомобилист"), Максим Моторыгин ("Динамо", Москва), Александр Самойлов ("Северсталь"), Илья Самсонов ("Сочи");
защитники - Ярослав Бусыгин, Дмитрий Юдин (оба - "Автомобилист"), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба - "Ак Барс"), Тимур Ахияров ("Сибирь"), Григорий Дронов ("Трактор"), Александр Елесин ("Локомотив"), Богдан Конюшков ("Торпедо"), Даниил Пыленков ("Динамо", Москва), Дамир Шарипзянов ("Авангард");
нападающие - Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все - ЦСКА), Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (оба - "Северсталь"), Егор Виноградов, Сергей Гончарук (оба - "Торпедо"), Максим Джиошвили, Артем Ильенко (оба - "Динамо", Москва), Георгий Иванов, Егор Сурин (оба - "Локомотив"), Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (оба - "Металлург"), Андрей Белозеров ("Нефтехимик"), Даниил Гутик ("Адмирал"), Александр Жаровский ("Салават Юлаев"), Илья Сафонов ("Ак Барс").
Сборную "Россия 25" возглавляет Роман Ротенберг. Специалист являлся главным тренером петербургского СКА с января 2022 года до окончания сезона-2024/25. В июле Ротенберг вошел в совет директоров московского "Динамо".
Ян Кузнецов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Российский защитник "Калгари" Ян Кузнецов набрал два очка в матче НХЛ
Вчера, 08:03
 
Хоккей Спорт Россия 25 КХЛ 2025-2026 Роман Ротенберг Кубок Первого канала
 
