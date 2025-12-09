Ротенберг не вызвал игроков СКА на Кубок Первого канала

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) в своем Telegram-канале назвала состав сборной "Россия 25" на Кубок Первого канала.
Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. Сборная России сыграет с командами Белоруссии и Казахстана. В состав команды вошли представители 15 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Состав выглядит следующим образом:
вратари - Владимир Галкин ("Автомобилист"), Максим Моторыгин ("Динамо", Москва), Александр Самойлов ("Северсталь"), Илья Самсонов ("Сочи");
защитники - Ярослав Бусыгин, Дмитрий Юдин (оба - "Автомобилист"), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба - "Ак Барс"), Тимур Ахияров ("Сибирь"), Григорий Дронов ("Трактор"), Александр Елесин ("Локомотив"), Богдан Конюшков ("Торпедо"), Даниил Пыленков ("Динамо", Москва), Дамир Шарипзянов ("Авангард");
нападающие - Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все - ЦСКА), Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (оба - "Северсталь"), Егор Виноградов, Сергей Гончарук (оба - "Торпедо"), Максим Джиошвили, Артем Ильенко (оба - "Динамо", Москва), Георгий Иванов, Егор Сурин (оба - "Локомотив"), Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (оба - "Металлург"), Андрей Белозеров ("Нефтехимик"), Даниил Гутик ("Адмирал"), Александр Жаровский ("Салават Юлаев"), Илья Сафонов ("Ак Барс").
Сборную "Россия 25" возглавляет Роман Ротенберг. Специалист являлся главным тренером петербургского СКА с января 2022 года до окончания сезона-2024/25. В июле Ротенберг вошел в совет директоров московского "Динамо".